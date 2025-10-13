5 thực phẩm nên ăn mỗi ngày để giải độc thận

Chanh vàng
Axit citric trong chanh có tác dụng ngăn ngừa sỏi thận, thúc đẩy quá trình sản xuất nước tiểu và giảm nồng độ axit, giúp cơ thể duy trì tính kiềm. Đặc tính chống oxy hóa của vitamin C trong chanh còn góp phần chống lại các gốc tự do. Bạn có thể vắt nước chanh vào hầu hết các món salad hoặc chỉ cần uống nước chanh không đường mỗi ngày một lần.
Tỏi
Tỏi chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, hỗ trợ bảo vệ tế bào thận khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm. Các hợp chất chống viêm trong tỏi cũng giảm tổn thương nội tạng, kích hoạt các enzyme trong gan và thận, giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.
Dưa hấu
Dưa hấu cung cấp nước, có tác dụng lợi tiểu, giải độc thận, làm sạch hệ tiết niệu và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Các chất chống oxy hóa và vitamin C trong loại quả này bảo vệ tế bào thận khỏi bị tổn thương. Nếu không thích ăn dưa hấu cắt miếng, bạn cũng có thể ép lấy nước, không cần thêm đường.
Nghệ
Nghệ tạo màu cho món ăn, chứa hợp chất curcumin chống oxy hóa và chống viêm mạnh, giảm nhiễm trùng Sử dụng nghệ thường xuyên trong chế độ ăn uống hàng ngày hỗ trợ thận thực hiện quá trình giải độc tự nhiên.
Dưa chuột
Hàm lượng nước cao và đặc tính chống oxy hóa của dưa chuột có tác dụng lợi tiểu tự nhiên và đào thải độc tố. Ăn dưa chuột thái lát như món ăn nhẹ hoặc chế biến thành salad cung cấp nước, ít calo.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI, Bùi Thủy