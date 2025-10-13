5 thực phẩm nên ăn mỗi ngày để giải độc thận

Chanh vàng

Axit citric trong chanh có tác dụng ngăn ngừa sỏi thận, thúc đẩy quá trình sản xuất nước tiểu và giảm nồng độ axit, giúp cơ thể duy trì tính kiềm. Đặc tính chống oxy hóa của vitamin C trong chanh còn góp phần chống lại các gốc tự do. Bạn có thể vắt nước chanh vào hầu hết các món salad hoặc chỉ cần uống nước chanh không đường mỗi ngày một lần.