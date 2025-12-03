5 thực phẩm màu đỏ có thể phòng bệnh tim

Táo
Ăn một quả táo mỗi ngày tốt cho trái tim, giảm nguy cơ đột quỵ, hỗ trợ cân bằng huyết áp. Táo đỏ chứa chất chống oxy hóa flavonoid, đặc biệt là quercetin, có tác dụng giảm viêm, góp phần ngăn ngừa cục máu đông. Chất xơ hòa tan có thể giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể. Bạn nên ăn cả vỏ táo để hấp thu dinh dưỡng tối ưu.
Táo
Ăn một quả táo mỗi ngày tốt cho trái tim, giảm nguy cơ đột quỵ, hỗ trợ cân bằng huyết áp. Táo đỏ chứa chất chống oxy hóa flavonoid, đặc biệt là quercetin, có tác dụng giảm viêm, góp phần ngăn ngừa cục máu đông. Chất xơ hòa tan có thể giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể. Bạn nên ăn cả vỏ táo để hấp thu dinh dưỡng tối ưu.
Củ dền
Thực phẩm này chứa nitrat, được cơ thể chuyển hóa thành oxit nitric thúc đẩy mạch máu thư giãn, tăng cường lưu lượng máu. Điều này đồng nghĩa với việc tuần hoàn máu tốt hơn, tim mạch không bị quá tải. Củ dền cũng chứa nhiều dưỡng chất như chất xơ, kali, vitamin B9 tốt cho tim.
Củ dền
Thực phẩm này chứa nitrat, được cơ thể chuyển hóa thành oxit nitric thúc đẩy mạch máu thư giãn, tăng cường lưu lượng máu. Điều này đồng nghĩa với việc tuần hoàn máu tốt hơn, tim mạch không bị quá tải. Củ dền cũng chứa nhiều dưỡng chất như chất xơ, kali, vitamin B9 tốt cho tim.
Cà chua
Cà chua giàu lycopene - chống oxy hóa mạnh tạo nên màu đỏ, có tác dụng giảm cholesterol, phòng ngừa tích tụ mảng bám, hạ huyết áp cao. Mỗi người nên thêm cà chua vào salad, mì, chế biến trong món xào, nấu canh.
Cà chua
Cà chua giàu lycopene - chống oxy hóa mạnh tạo nên màu đỏ, có tác dụng giảm cholesterol, phòng ngừa tích tụ mảng bám, hạ huyết áp cao. Mỗi người nên thêm cà chua vào salad, mì, chế biến trong món xào, nấu canh.
Dâu tây
Dâu tây giàu vitamin C, polyphenol, anthocyanin (sắc tố tạo nên màu đỏ của dâu tây) có tác dụng giảm viêm, tăng cường cholesterol tốt, cân bằng huyết áp. Thêm loại quả này vào sinh tố, yến mạch hoặc ăn riêng lẻ đều tốt.
Dâu tây
Dâu tây giàu vitamin C, polyphenol, anthocyanin (sắc tố tạo nên màu đỏ của dâu tây) có tác dụng giảm viêm, tăng cường cholesterol tốt, cân bằng huyết áp. Thêm loại quả này vào sinh tố, yến mạch hoặc ăn riêng lẻ đều tốt.
Nho đỏ
Nho đỏ cung cấp nhiều hợp chất resveratrol có tác dụng cải thiện chức năng tim, giảm viêm, tăng tính linh hoạt của mạch máu. Mỗi người nên ăn một nắm nho mỗi ngày.
Nho đỏ
Nho đỏ cung cấp nhiều hợp chất resveratrol có tác dụng cải thiện chức năng tim, giảm viêm, tăng tính linh hoạt của mạch máu. Mỗi người nên ăn một nắm nho mỗi ngày.
Lê Nguyễn (Theo Economic Times)
Ảnh: AI