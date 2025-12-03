5 thực phẩm màu đỏ có thể phòng bệnh tim

Củ dền

Thực phẩm này chứa nitrat, được cơ thể chuyển hóa thành oxit nitric thúc đẩy mạch máu thư giãn, tăng cường lưu lượng máu. Điều này đồng nghĩa với việc tuần hoàn máu tốt hơn, tim mạch không bị quá tải. Củ dền cũng chứa nhiều dưỡng chất như chất xơ, kali, vitamin B9 tốt cho tim.