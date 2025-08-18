5 thực phẩm màu đỏ, cam giúp mắt sáng khỏe

Cá hồi cung cấp axit béo omega-3 là DHA và EPA, rất cần thiết để màng mắt hoạt động tốt. Cả DHA và EPA đều có trong các loại cá béo khác như cá mòi, cá trích. Omega-3 cũng bảo vệ mắt khỏi bệnh thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Người có ít lượng axit béo này có thể bị khô mắt.