5 thực phẩm màu đỏ, cam giúp mắt sáng khỏe

Ăn cà rốt giúp mắt khỏe đồng thời duy trì thị lực tốt. Loại củ này giàu chất chống oxy hóa lutein và beta-carotene, có thể ngăn ngừa tổn thương mắt do các gốc tự do gây ra. Lượng gốc tự do quá nhiều có thể dẫn đến tổn thương tế bào, lão hóa, các bệnh mạn tính, bao gồm các bệnh về mắt. Cà rốt cũng có lợi cho hệ tiêu hóa, tim mạch, da, sức khỏe tổng thể.
Ăn cà rốt giúp mắt khỏe đồng thời duy trì thị lực tốt. Loại củ này giàu chất chống oxy hóa lutein và beta-carotene, có thể ngăn ngừa tổn thương mắt do các gốc tự do gây ra. Lượng gốc tự do quá nhiều có thể dẫn đến tổn thương tế bào, lão hóa, các bệnh mạn tính, bao gồm các bệnh về mắt. Cà rốt cũng có lợi cho hệ tiêu hóa, tim mạch, da, sức khỏe tổng thể.
Ớt chuông đỏ cung cấp lượng vitamin C dồi dào. Vitamin C tốt cho các mạch máu trong mắt, làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Vitamin C có trong nhiều loại rau củ khác bao gồm cải thìa, súp lơ, bina. Nhiệt độ cao có thể phá vỡ cấu trúc vitamin C, vì vậy ăn ớt chuông sống là lựa chọn tốt hơn.
Ớt chuông đỏ cung cấp lượng vitamin C dồi dào. Vitamin C tốt cho các mạch máu trong mắt, làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Vitamin C có trong nhiều loại rau củ khác bao gồm cải thìa, súp lơ, bina. Nhiệt độ cao có thể phá vỡ cấu trúc vitamin C, vì vậy ăn ớt chuông sống là lựa chọn tốt hơn.
Cà chua giống như cà rốt chứa nhiều lutein và zeaxanthin. Ăn cà chua thường xuyên hỗ trợ bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh gây hại từ điện thoại thông minh hay máy tính.
Cà chua giống như cà rốt chứa nhiều lutein và zeaxanthin. Ăn cà chua thường xuyên hỗ trợ bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh gây hại từ điện thoại thông minh hay máy tính.
Cá hồi cung cấp axit béo omega-3 là DHA và EPA, rất cần thiết để màng mắt hoạt động tốt. Cả DHA và EPA đều có trong các loại cá béo khác như cá mòi, cá trích. Omega-3 cũng bảo vệ mắt khỏi bệnh thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Người có ít lượng axit béo này có thể bị khô mắt.
Cá hồi cung cấp axit béo omega-3 là DHA và EPA, rất cần thiết để màng mắt hoạt động tốt. Cả DHA và EPA đều có trong các loại cá béo khác như cá mòi, cá trích. Omega-3 cũng bảo vệ mắt khỏi bệnh thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Người có ít lượng axit béo này có thể bị khô mắt.
Cam giàu chất chống oxy hóa là vitamin C rất quan trọng đối với mắt. Vitamin này có trong lớp dịch trong suốt của mắt, được gọi là thủy dịch. Thủy dịch duy trì áp lực trong mắt và cung cấp dinh dưỡng cho giác mạc, thủy tinh thể.
Cam giàu chất chống oxy hóa là vitamin C rất quan trọng đối với mắt. Vitamin này có trong lớp dịch trong suốt của mắt, được gọi là thủy dịch. Thủy dịch duy trì áp lực trong mắt và cung cấp dinh dưỡng cho giác mạc, thủy tinh thể.
Bảo Bảo (Theo Healthline, WebMD)
Ảnh: AI, Bảo Bảo