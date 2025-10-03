5 thực phẩm màu đen tốt cho sức khỏe

Đậu đen
Đậu đen giàu chất xơ, sắt, folate, protein, có hương vị thơm ngon. Thực phẩm này giúp thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, giảm cân và tốt cho xương. Các chất chống oxy hóa như flavonoid trong đậu đen cũng làm đẹp da, chống lão hóa.
Hạt mè đen
Loại hạt nhỏ này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe vì giàu chất xơ, protein, magie, kali, sắt, canxi, kẽm, đồng, selen và vitamin E. Chúng cũng chứa sesamin hỗ trợ giảm viêm và đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị đau khớp. Hạt mè có thể được dùng để trang trí salad, làm bánh mì, sinh tố, súp, nước chấm.
Mâm xôi
Trái cây này có lợi cho tim mạch nhờ khả năng giảm viêm và tăng cường hệ miễn dịch. Mâm xôi đen tốt cho phụ nữ gặp vấn đề về kinh nguyệt hoặc kinh nguyệt không đều. Đây cũng là một trong những loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, thường được sử dụng trong sinh tố, món tráng miệng, salad.
Nho đen
Trái cây này có vị ngọt, chứa các hợp chất như lutein và zeaxanthin giúp giảm tổn thương võng mạc và thoái hóa điểm vàng. Resveratrol trong nho được biết đến với đặc tính chống ung thư, bảo vệ tim mạch bằng cách giảm mức cholesterol xấu. Proanthocyanidin có trong nho đen cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe làn da. Bạn nên sử dụng nho đen trong các món salad, sinh tố, mứt…
Tỏi đen
Tỏi đen tạo thêm hương vị cho các món xào, thịt nướng, cơm, mì và súp, có thể ngăn ngừa viêm nhiễm, tăng cường trí nhớ. Chúng cũng giảm tổn thương tế bào nhờ đặc tính chống oxy hóa, từ đó bảo vệ cơ thể khỏi ung thư.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, AI