5 thực phẩm màu đen tốt cho sức khỏe

Nho đen

Trái cây này có vị ngọt, chứa các hợp chất như lutein và zeaxanthin giúp giảm tổn thương võng mạc và thoái hóa điểm vàng. Resveratrol trong nho được biết đến với đặc tính chống ung thư, bảo vệ tim mạch bằng cách giảm mức cholesterol xấu. Proanthocyanidin có trong nho đen cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe làn da. Bạn nên sử dụng nho đen trong các món salad, sinh tố, mứt…