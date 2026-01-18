5 thực phẩm màu cam bổ mắt

Ăn dưa lưới rất tốt cho mắt vì chứa nhiều dưỡng chất có lợi như beta-carotene. Chất này được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A giúp cải thiện thị lực và giữ ẩm. Dưa lưới cũng chứa các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin có thể bảo vệ võng mạc khỏi ánh sáng xanh.