5 thực phẩm màu cam bổ mắt

Ăn dưa lưới rất tốt cho mắt vì chứa nhiều dưỡng chất có lợi như beta-carotene. Chất này được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A giúp cải thiện thị lực và giữ ẩm. Dưa lưới cũng chứa các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin có thể bảo vệ võng mạc khỏi ánh sáng xanh.
Cá hồi cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu là axit béo omega-3, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, có thể có lợi cho sức khỏe mắt. Loại omega-3 gọi là DHA (axit docosahexaenoic) cấu tạo nên võng mạc của mắt và hỗ trợ thị lực bằng cách giảm tổn thương oxy hóa, cải thiện lưu lượng máu.
Đậu lăng giàu kẽm, bioflavonoid. Đây là những chất dinh dưỡng bảo vệ võng mạc, hỗ trợ vận chuyển vitamin A và giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, đục thủy tinh thể. Thêm đậu lăng vào món súp, hầm, salad hoặc cháo để tăng thêm lượng chất dinh dưỡng hỗ trợ thị lực.
Khoai lang cũng là nguồn cung cấp beta-carotene và vitamin A dồi dào. Các chất này hỗ trợ khả năng chuyển đổi ánh sáng của võng mạc và giữ cho mắt đủ ẩm để ngăn ngừa khô.
Bí ngô cung cấp vitamin A, C có vai trò bảo vệ mắt và giảm chứng quáng gà. Nó cũng có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của các bệnh liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.
Bảo Bảo (Theo Very Well Health, Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, Bảo Bảo, AI