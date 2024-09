5 thực phẩm giúp phòng chảy máu cam

Quả cam

Phần lớn các trường hợp chảy máu mũi do thiếu chất dinh dưỡng như vitamin C. 100 g quả cam cung cấp khoảng 50 mg vitamin C và các chất dinh dưỡng khác cho cơ thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa cảm cúm, cải thiện tuần hoàn máu.