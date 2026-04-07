5 thực phẩm giúp da sáng khỏe trong mùa hè

Rau xanh, cá béo, khoai lang, quả nho giàu axit béo tốt, vitamin và chất chống oxy hóa hỗ trợ nuôi dưỡng làn da trong những ngày nắng nóng.

Ánh nắng mùa hè làm tăng bức xạ tia cực tím (tia UV), đẩy nhanh quá trình lão hóa sớm, làm tổn thương làn da. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bên cạnh các loại mỹ phẩm, chế độ ăn giàu dinh dưỡng là nền tảng cho làn da khỏe mạnh. Dưới đây là 5 loại thực phẩm hỗ trợ bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại từ môi trường khi nắng nóng.

Các loại cá béo

Cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi cung cấp lượng lớn omega-3, giúp giảm viêm, góp phần bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Khi thiếu hụt omega-3, da suy giảm khả năng sản xuất collagen để giữ độ mịn màng, đàn hồi, dẫn đến khô da.

Cá béo còn chứa vitamin D, E và selen - các chất chống oxy hóa có tác dụng giảm tác hại gốc tự do đến da, giảm viêm nhiễm. Nguồn protein chất lượng cao từ cá có thể nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Quả nho

Phần hạt và vỏ của quả nho chứa hai hợp chất có thể chống lại tình trạng stress oxy hóa là polyphenol và resveratrol. Chúng giúp trung hòa gốc tự do có hại từ tia UV, góp phần ngăn ngừa quá trình lão hóa. Ăn nho thường xuyên cũng bổ sung hợp chất proanthocyanidins để tăng sức đề kháng cho da, giảm nguy cơ sạm nám, ung thư da.

Cá hồi chứa nhiều omega-3 giúp giữ ẩm cho da. Ảnh: Quốc An

Rau lá màu xanh đậm

Rau bina, cải xoăn, cải bó xôi, bông cải xanh chứa các nhóm vitamin và chất chống oxy hóa. Vitamin C hỗ trợ sản xuất collagen và giảm tác hại của các gốc tự do, đồng thời cung cấp beta-carotene để chuyển hóa thành vitamin A giúp tái tạo và phục hồi tế bào da. Các sắc tố hữu cơ tự nhiên (carotenoid) như lutein và zeaxanthin bảo vệ da khỏi stress oxy hóa, tia cực tím. Ăn rau lá xanh góp phần duy trì độ ẩm, giúp da tươi sáng trong mùa hè.

Kefir

Kefir được lên men từ sữa và có kết cấu gần giống sữa chua loãng, chứa lợi khuẩn (probiotics) dồi dào để cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Thực phẩm này hỗ trợ cơ thể tăng khả năng kháng viêm, giảm mẩn đỏ và nổi mụn, mang lại làn da sáng tự nhiên. Kefir còn giàu axit lactic - một loại AHA tự nhiên có thể loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, duy trì độ ẩm và kích thích sản sinh collagen để da căng mịn và đàn hồi.

Khoai lang

Khoai lang giàu beta-carotene, một chất chống oxy hóa được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, hỗ trợ phục hồi, tái tạo tế bào da. Khoai lang còn giàu vitamin C, giúp sản sinh collagen làm da săn chắc, trẻ trung. Hàm lượng chất xơ cao trong khoai lang cũng góp phần ổn định lượng đường trong máu, giảm nguy cơ nổi mụn do đường huyết tăng cao sau ăn.

Để làn da luôn khỏe đẹp, bác sĩ Tùng khuyến cáo mỗi cần người ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, vận động thường xuyên để ổn định nội tiết. Hạn chế thức ăn cay nóng, dầu mỡ, bánh kẹo ngọt, chia nhỏ khẩu phần để hỗ trợ hệ tiêu hóa. Duy trì độ ẩm cho da bằng cách uống đủ nước, sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp. Dùng kem chống nắng, che chắn và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khung giờ cao điểm.

Những người bị mụn, nổi mẩn, kích ứng da kéo dài hoặc tái phát nên đi khám tại bệnh viện để các bác sĩ tư vấn và điều trị phù hợp.

Quốc An