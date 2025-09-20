5 thực phẩm giàu vitamin C tốt cho mắt

Nồng độ vitamin C trong thủy dịch của mắt có thể cao gấp 20 lần so với huyết tương. Vitamin C là chất chống oxy hóa có thể bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV và quá trình oxy hóa. Trong khi tia UV và quá trình oxy hóa là hai yếu tố nguy cơ của bệnh đục thủy tinh thể. Lượng vitamin C có nhiều trong các loại trái cây và rau củ.

Ớt chuông không chỉ chứa vitamin C mà còn có vitamin A cùng các chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin, giúp bảo vệ mắt khỏi tình trạng mất thị lực do tuổi tác và đục thủy tinh thể. Vitamin C hỗ trợ sức khỏe mạch máu mắt, trong khi lutein và zeaxanthin bảo vệ võng mạc khỏi ánh sáng xanh, tác hại của ánh nắng mặt trời. Ăn ớt chuông sống hoặc nấu chín tái để giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng.