5 thực phẩm giàu vitamin C tốt cho mắt

Nồng độ vitamin C trong thủy dịch của mắt có thể cao gấp 20 lần so với huyết tương. Vitamin C là chất chống oxy hóa có thể bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV và quá trình oxy hóa. Trong khi tia UV và quá trình oxy hóa là hai yếu tố nguy cơ của bệnh đục thủy tinh thể. Lượng vitamin C có nhiều trong các loại trái cây và rau củ.
Ớt chuông không chỉ chứa vitamin C mà còn có vitamin A cùng các chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin, giúp bảo vệ mắt khỏi tình trạng mất thị lực do tuổi tác và đục thủy tinh thể. Vitamin C hỗ trợ sức khỏe mạch máu mắt, trong khi lutein và zeaxanthin bảo vệ võng mạc khỏi ánh sáng xanh, tác hại của ánh nắng mặt trời. Ăn ớt chuông sống hoặc nấu chín tái để giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng.
Trái cây họ cam quýt rất giàu vitamin C. Một quả cam vừa cung cấp 83 mg vitamin C, tương đương 92% lượng khuyến nghị hàng ngày (DV). Ưu tiên ăn cam nguyên quả nhiều hơn thay vì chỉ uống nước ép để không bỏ đi phần chất xơ.
Một quả ổi có 125 mg vitamin C, tương đương 138% DV. Ổi đặc biệt giàu chất chống oxy hóa lycopene, có thể có một số lợi ích chống ung thư. Loại quả này cũng cung cấp chất xơ có thể giúp giảm táo bón.
Ăn cải xoăn rất tốt cho sức khỏe mắt vì chứa chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, những chất bảo vệ các mô khỏi ánh sáng xanh gây hại. Ăn cải xoăn thường xuyên còn hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể. Để hấp thụ tốt hơn, nên ăn cải xoăn cùng với chất béo lành mạnh chẳng hạn xào cùng một chút dầu ô liu.
Bông cải xanh cung cấp các chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin và vitamin C. Những dưỡng chất này giúp phòng một số bệnh về mắt bằng cách lọc ánh sáng xanh có hại và giảm stress oxy hóa. Bông cải xanh cũng chứa sulforaphane cùng vitamin B2 (riboflavin), hỗ trợ sức khỏe võng mạc.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI