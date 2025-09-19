Ăn bông cải xanh có tốt cho mắt?

Tôi thường bị đau mỏi mắt sau ngày làm việc, ăn bông cải xanh thường xuyên có giúp mắt khỏe hơn không, ăn bao nhiêu là tốt? (Thanh Tú, Tây Ninh)

Trả lời:

Bông cải xanh giàu hợp chất chống oxy hóa broccophane (sulforaphane) có tác dụng kích hoạt hệ thống phòng vệ của cơ thể, duy trì độ trong suốt của thủy tinh thể và giảm các yếu tố gây hại võng mạc. Bông cải xanh còn chứa nhiều lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa tập trung chủ yếu tại điểm vàng, giúp bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

Bông cải xanh chứa lutein và zeaxanthin rất tốt cho mắt. Ảnh: Đình Diệu

Vitamin C trong bông cải xanh còn giúp tăng cường sức bền thành mạch máu nhỏ ở mắt, bảo vệ mắt khỏi các gốc tự do. Beta-carotene và vitamin A cần thiết để duy trì độ nhạy sáng của võng mạc, hỗ trợ thị lực trong điều kiện ánh sáng yếu.

Lượng bông cải xanh mà một người nên ăn mỗi ngày tùy vào tình trạng cơ thể, độ tuổi và tổng lượng chất xơ mỗi ngày. Người trưởng thành có thể ăn 60-120 g bông cải xanh một lần, 3-5 bữa mỗi tuần. Nên chế biến bằng cách hấp, luộc nhanh hoặc xào sơ để giữ lại tối đa vitamin và chất chống oxy hóa, tránh nấu quá lâu hoặc dùng nhiệt quá cao làm mất đi các dưỡng chất.

Để duy trì thị lực tốt, ngoài bông cải xanh, bạn ăn đa dạng thực phẩm, bao gồm rau xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn; thực phẩm giàu vitamin A như cà rốt, bí đỏ; nguồn omega-3 từ cá hồi, cá thu, các loại hạt... Bạn có thể sử dụng các sản phẩm có chứa tinh chất thiên nhiên broccophane từ bông cải xanh, giúp tăng thioredoxin (một loại protein nhỏ hoạt động như chất chống oxy hóa khử), góp phần bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, thủy tinh thể. Tuy nhiên, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ về liều lượng, cách dùng.

Bạn nên cho mắt nghỉ ngơi hợp lý khi làm việc quá lâu trước màn hình máy tính, đeo kính râm khi đi nắng, hạn chế thức khuya và uống đủ nước mỗi ngày. Nếu có vấn đề bất thường về mắt nên khám kịp thời để chữa trị.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM