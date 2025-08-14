5 món giàu vitamin, khoáng chất giúp mắt sáng khỏe

Hàu giàu kẽm, rất cần thiết cho hoạt động của hơn 300 enzyme trong cơ thể. Trong đó, một số enzyme liên quan đến mắt, duy trì cấu trúc và sự ổn định của protein trong võng mạc, ngăn ngừa, làm chậm quá trình mất thị lực. Hàu cũng chứa các chất dinh dưỡng khác tốt cho sức khỏe của mắt như selen, đồng và axit béo omega-3.