5 món giàu vitamin, khoáng chất giúp mắt sáng khỏe

Hạt hướng dương cung cấp vitamin E dồi dào. Vitamin E cùng với các chất dinh dưỡng khác góp phần làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Ăn hạt hướng dương như món ăn vặt hoặc rắc hạt vào sữa chua, sinh tố để tăng thêm lượng vitamin E cho mắt.
Hàu giàu kẽm, rất cần thiết cho hoạt động của hơn 300 enzyme trong cơ thể. Trong đó, một số enzyme liên quan đến mắt, duy trì cấu trúc và sự ổn định của protein trong võng mạc, ngăn ngừa, làm chậm quá trình mất thị lực. Hàu cũng chứa các chất dinh dưỡng khác tốt cho sức khỏe của mắt như selen, đồng và axit béo omega-3.
Thịt nạc và gia cầm chứa lượng kẽm dồi dào. Mắt chứa hàm lượng kẽm cao, đặc biệt là ở võng mạc và mô mạch máu xung quanh võng mạc. Thịt bò nhiều dưỡng chất này còn các loại thịt như ức gà và thăn lợn cũng có kẽm nhưng ở mức thấp hơn.
Cá béo như cá mòi chứa dầu trong ruột và mô, ăn thực phẩm này thường xuyên cung cấp hàm lượng dầu cá omega-3 cao hơn. Ăn những loại cá có chứa omega-3 khoảng 2-3 lần một tuần giúp giảm khô mắt. Hội chứng khô mắt thường do sản xuất nước mắt không đủ và thiếu màng phim nước mắt trên mắt.
Dưa lưới có màu cam nhờ lượng chất chống oxy hóa beta-carotene. Gan chuyển hóa beta-carotene thành vitamin A, hỗ trợ thị lực khỏe mạnh và hệ miễn dịch mạnh mẽ. Kết hợp dưa lưới với sữa chua nguyên kem để có thêm chút chất béo giúp cơ thể hấp thụ vitamin A từ loại quả này.
Bảo Bảo (Theo Eatingwell, Medical News Today, Livestrong)
Ảnh: Bảo Bảo, AI