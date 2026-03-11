5 thực phẩm dễ khiến mắt lão hóa sớm

Ăn nhiều đồ ngọt, các món mặn, thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chế biến sẵn có thể làm gia tăng quá trình oxy hóa, gây lão hóa mắt sớm.

Theo ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chế độ dinh dưỡng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều cấu trúc của mắt như võng mạc, giác mạc và điểm vàng. Các dưỡng chất như vitamin A, lutein, zeaxanthin giúp duy trì khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng khác nhau và bảo vệ tế bào võng mạc khỏi tác động của ánh sáng xanh, gốc tự do. Omega-3 hỗ trợ duy trì lớp màng nước mắt trên giác mạc, giúp hạn chế khô và mỏi mắt. Vitamin C, E cùng kẽm góp phần tăng cường khả năng chống oxy hóa và bảo vệ mô mắt.

Tình trạng thiếu hụt các dưỡng chất này hoặc duy trì chế độ ăn mất cân bằng kéo dài, hệ mạch máu nuôi mắt có thể bị ảnh hưởng và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý thị lực theo thời gian như thoái hóa điểm vàng hoặc suy giảm chức năng thị giác.

Bác sĩ Phúc chỉ ra những nhóm thực phẩm ăn nhiều không tốt cho mắt, có thể làm suy yếu cấu trúc và chức năng mắt theo thời gian.

Thực phẩm nhiều đường như bánh kẹo, nước ngọt, trà sữa... có thể làm tăng đường huyết và kích hoạt các phản ứng viêm trong cơ thể, đồng thời gây tổn thương hệ mao mạch nuôi dưỡng võng mạc. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến biến chứng võng mạc ở người đái tháo đường, với các biểu hiện như phình mạch hoặc xuất huyết, có thể làm suy giảm thị lực vĩnh viễn. Tiêu thụ nhiều đường còn cản trở khả năng hấp thu các chất chống oxy hóa khiến mắt dễ bị tổn thương bởi các gốc tự do.

Thực phẩm chứa nhiều chất béo xấu như đồ chiên rán ngập dầu, khoai tây chiên, thịt xông khói, xúc xích... có thể làm tăng cholesterol trong máu, gây viêm và cản trở lưu thông máu trong cơ thể, bao gồm cả ở mắt. Tình trạng này ảnh hưởng đến việc nuôi dưỡng võng mạc và dây thần kinh thị giác, đồng thời làm tăng nguy cơ thoái hóa điểm vàng - bệnh lý thị lực thường gặp ở người lớn tuổi.

Đồ chiên rán ngập dầu, thức ăn nhanh chứa nhiều chất béo xấu không tốt cho mắt. Ảnh: Bảo Bảo

Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều phụ gia, chất bảo quản và đường ẩn, có thể làm tăng stress oxy hóa trong tế bào, dễ gây tổn thương các mô mắt, đặc biệt là điểm vàng và thủy tinh thể. Các loại thực phẩm này thường nghèo vitamin và khoáng chất cần thiết cho mắt, vì vậy nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thị giác.

Đồ mặn (nhiều natri) như cá khô, dưa muối, đồ hộp, nước mắm, phô mai mặn... có thể làm tăng huyết áp toàn thân, từ đó tạo áp lực lên hệ thống mao mạch và dây thần kinh thị giác. Bác sĩ Phúc cho biết tình trạng này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt như tăng nhãn áp hoặc suy giảm thị lực do thiếu máu nuôi dưỡng. Ăn mặn còn làm rối loạn cân bằng nước trong mắt dễ dẫn đến khô mắt và khó chịu kéo dài.

Rượu bia có thể gây mất nước khiến mắt trở nên khô, dễ kích ứng và mỏi mắt kéo dài. Mất nước còn làm giảm chất lượng của màng phim nước mắt - yếu tố bảo vệ bề mặt nhãn cầu. Uống nhiều rượu bia còn tác động đến hệ thần kinh trung ương, bao gồm cả thần kinh thị giác, dễ gây mờ mắt hoặc suy giảm thị lực.

Bạch Dương