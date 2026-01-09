5 thói quen ngủ lành mạnh giúp tim khỏe

Ngủ đúng giờ, đủ 7-8 tiếng mỗi đêm để duy trì nhịp sinh học ổn định, tránh chất kích thích và màn hình buổi tối giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ tim mạch.

Ngủ là thời gian cơ thể nghỉ ngơi, tự phục hồi và tái tạo. Giấc ngủ kém chất lượng có liên quan đến tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vì vậy, mỗi người nên duy trì các thói quen ngủ lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.

Duy trì lịch ngủ cố định

Đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày giúp cơ thể ổn định đồng hồ sinh học. Khi chu kỳ giấc ngủ đều đặn, huyết áp được điều hòa tốt hơn trong suốt cả ngày. Ngược lại, thói quen ngủ thất thường như thức khuya hoặc ngủ nướng vào cuối tuần làm rối loạn nhịp sinh học, tăng nguy cơ cao huyết áp. Nếu tình trạng này kéo dài có thể gây tổn thương nhiều cơ quan, nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ...

Ngủ 7-8 giờ mỗi đêm

Người trưởng thành cần ngủ khoảng 7-8 tiếng mỗi đêm để tim mạch hoạt động tối ưu. Trong giai đoạn ngủ sâu, huyết áp tự nhiên giảm xuống, giúp tim và mạch máu được nghỉ ngơi. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm rối loạn huyết áp, tăng nồng độ hormone gây căng thẳng.

Thư giãn trước khi ngủ

Duy trì các hoạt động thư giãn trước khi ngủ báo hiệu cho cơ thể đã đến lúc nghỉ ngơi. Những thói quen nhẹ nhàng như đọc sách, nghe nhạc êm dịu hoặc thiền làm giảm hormone căng thẳng như cortisol. Nhờ đó, cơ thể dễ đi vào giấc ngủ, huyết áp ban đêm hạ thấp, tim mạch được bảo vệ tốt hơn.

Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử và chất kích thích

Uống rượu, cà phê, hút thuốc lá buổi tối kích thích hệ thần kinh, làm tăng huyết áp và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Thói quen lướt điện thoại hoặc xem tivi muộn khiến mắt tiếp xúc ánh sáng xanh, ức chế melatonin - hormone điều hòa giấc ngủ. Hệ quả là khó ngủ, ngủ không sâu, cơ thể mệt mỏi và phục hồi kém.

Giữ phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát

Môi trường ngủ tác động trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Phòng mát mẻ, yên tĩnh, hạn chế ánh sáng tạo điều kiện cho giấc ngủ sâu, ít gián đoạn. Nệm và gối nâng đỡ phù hợp cũng góp phần duy trì trạng thái thư giãn của cơ thể khi ngủ.

Lê Nguyễn (Theo Economic Times)