5 thói quen làm tăng huyết áp ngày Tết

Uống nhiều rượu bia, ăn thực phẩm nhiều muối, ít tập thể dục có thể khiến chỉ số huyết áp tăng cao.

Dịp đầu xuân, bên cạnh những buổi tiệc tùng bên người thân, bạn bè, nhiều gia đình lên kế hoạch về quê, đi chơi, du lịch khiến thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục hàng ngày... bị xáo trộn. ThS.BS Phan Thị Mỹ Hạnh, Đơn vị Tim mạch, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, lưu ý thói quen xấu âm thầm khiến chỉ số huyết áp tăng cao, dẫn tới nguy cơ nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim, đột quỵ... Dưới đây là những điều mỗi người nên tránh để kiểm soát huyết áp.

Ăn các món nhiều muối

Các món ăn quen thuộc trong ngày Tết như củ kiệu, dưa muối, giò chả, nem rán, thịt nguội, giăm bông... chứa nhiều muối. Cơ thể giữ lại nước thừa khi ăn nhiều muối, làm tăng áp lực lên thành mạch máu, khiến huyết áp tăng vọt chỉ trong vài giờ.

Uống nhiều rượu bia

Rượu gây ra những đợt tăng huyết áp tạm thời, tim đập nhanh, mạch máu co lại. Người trưởng thành nên uống rượu với lượng vừa phải, tối đa 2 đơn vị cồn mỗi ngày, tương đương 350 ml bia hoặc 150 ml rượu vang hoặc 45 ml rượu mạnh. Không uống rượu khi bụng đói, nên ăn lót dạ trước để làm chậm tốc độ rượu đi vào máu. Uống một ly nước giữa mỗi ly rượu để giữ cho cơ thể đủ nước, làm chậm quá trình thẩm thấu rượu. Bạn có thể uống kèm một cốc nước chanh hoặc nước hoa quả nhằm hạn chế mệt mỏi sau bữa tiệc, tăng sức đề kháng.

Căng thẳng

Nhiều người lo lắng, căng thẳng khi đối diện với áp lực công việc cuối năm, bài toán tài chính cho chi tiêu ngày Tết. Tâm trạng mệt mỏi sau khi trải qua một hành trình dài cũng dễ gây stress. Lúc đó cơ thể sẽ giải phóng hormone như adrenaline và cortisol, làm cho tim đập nhanh, khiến mạch máu co lại gây tăng huyết áp.

Ít vận động thể chất

Tập thể dục mỗi ngày giúp hạ huyết áp tự nhiên, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu. Tập luyện đều đặn tạo ra áp lực tốt lên hệ mạch máu, giúp huyết áp ổn định lâu dài. Ngày Tết, mọi người có xu hướng ưu tiên cho các hoạt động tụ họp, ăn uống, vui chơi, khiến thói quen tập luyện bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Điều này ảnh hưởng đến huyết áp mà còn tạo cơ hội cho mỡ thừa tích tụ dẫn đến tăng cân.

Quên uống thuốc

Duy trì nồng độ thuốc ổn định trong máu là chìa khóa để ngăn chặn những biến chứng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bệnh thận mạn hay suy tim sung huyết. Uống thuốc đúng giờ giúp ổn định huyết áp, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Nếu lịch trình trong những ngày đầu năm mới thay đổi khiến bạn quên uống thuốc huyết áp, có thể uống bổ sung khi nhớ ra. Trường hợp bạn nhớ ra quá muộn, hãy bỏ qua liều đã quên và uống liều kế tiếp như bình thường. Hãy nên đặt lời nhắc trong điện thoại, đồng hồ thông minh. Mang theo thuốc khi đi du lịch và nhờ người thân đi cùng nhắc bạn giờ uống thuốc.

Thu Hà