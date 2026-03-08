5 thói quen giúp giảm nguy cơ tóc bạc sớm

Chăm sóc tóc tự nhiên, hạn chế tạo kiểu bằng nhiệt, giảm căng thẳng và ăn uống cân bằng có thể giúp duy trì màu tóc tự nhiên lâu hơn.

Tóc bạc là quá trình lão hóa tự nhiên, nhưng ở nhiều người tình trạng này có thể xuất hiện trước tuổi 30. Tuổi tác và di truyền là những yếu tố chính khiến tóc bạc sớm song còn nhiều nguyên nhân khác liên quan đến chế độ dinh dưỡng, thói quen chăm sóc tóc... Duy trì một số thói quen lành mạnh góp phần giảm nguy cơ tóc bạc sớm.

Sử dụng phương pháp chăm sóc tóc tự nhiên

Các loại dầu thực vật giúp nuôi dưỡng da đầu và duy trì sắc tố tự nhiên của tóc. Massage da đầu với dầu dừa làm tăng lưu thông máu đồng thời củng cố chân tóc. Nước ép hành tây giàu enzyme catalase có thể giảm lượng hydrogen peroxide tích tụ trong nang tóc - nguyên nhân phổ biến gây bạc tóc. Thoa nước ép hành tây thường xuyên góp phần làm chậm quá trình bạc tóc, đồng thời giúp tóc khỏe và bóng hơn.

Duy trì chế độ ăn cân bằng

Chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì màu tóc tự nhiên. Thiếu vitamin B12, vitamin D cùng các khoáng chất như sắt, đồng, kẽm có thể làm tăng nguy cơ bạc tóc sớm. Bổ sung rau lá xanh đậm, sữa và các chế phẩm từ sữa, các loại hạt, trứng, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây giúp nuôi dưỡng nang tóc. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa (việt quất, dâu tây, mâm xôi, trà xanh) còn góp phần giảm stress oxy hóa - yếu tố liên quan đến suy giảm melanin, sắc tố quyết định màu tóc.

Bỏ thuốc lá

Hút thuốc không chỉ gây hại cho phổi mà còn là nguyên nhân chính dẫn đến lão hóa sớm, bao gồm cả bạc tóc. Các hóa chất trong thuốc lá làm giảm lưu lượng máu đến nang tóc, suy yếu khả năng sản xuất melanin. Người hút thuốc có nguy cơ bạc tóc sớm cao hơn so với người không hút. Ngừng hút thuốc giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng oxy đến nang tóc và nâng cao sức khỏe mái tóc, từ đó giữ màu tóc tự nhiên lâu hơn.

Hạn chế lạm dụng nhiệt khi tạo kiểu tóc

Thường xuyên sử dụng máy sấy, máy duỗi hoặc máy uốn với nhiệt độ cao có thể làm suy yếu thân tóc, ảnh hưởng đến các tế bào sắc tố. Bên cạnh đó, thuốc nhuộm, tẩy tóc và các hóa chất mạnh cũng có thể làm giảm melanin, từ đó đẩy nhanh quá trình bạc màu. Để hạn chế tình trạng này, nên giảm tạo kiểu bằng nhiệt, ưu tiên các sản phẩm chăm sóc tóc có nguồn gốc tự nhiên. Khi cần tạo kiểu, hãy dùng xịt bảo vệ nhiệt và cho tóc thời gian nghỉ để phục hồi.

Giảm căng thẳng bằng tập luyện và thiền

Căng thẳng kéo dài cũng là một nguyên nhân phổ biến gây bạc tóc sớm. Áp lực tinh thần liên tục làm tăng các gốc tự do, gây tổn hại tế bào melanocyte - tế bào tạo sắc tố cho tóc. Thực hành chánh niệm, thiền, yoga hoặc các bài tập hít thở sâu mỗi ngày có tác dụng giảm căng thẳng. Ngủ đủ giấc và duy trì vận động thường xuyên cũng góp phần ổn định hormone cortisol, từ đó hỗ trợ duy trì màu tóc tự nhiên khỏe mạnh và lâu hơn.

Bảo Bảo (Theo Times of India)