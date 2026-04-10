5 thói quen buổi tối nên làm để kiểm soát huyết áp

Uống thuốc theo chỉ định, tránh ăn bữa ăn lớn, hạn chế chất kích thích như caffeine gần giờ đi ngủ hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Tránh ăn bữa lớn gần giờ đi ngủ

Ăn tối muộn thường gây khó tiêu, nặng bụng gần giờ đi ngủ. Mỗi người nên ăn bữa ăn cuối cùng trong ngày ít nhất 2-3 giờ trước khi đi ngủ. Nếu ăn nhẹ vào buổi tối, bạn có thể chọn sữa chua hoặc trái cây. Chất kích thích như caffeine, uống rượu cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Dành thời gian thư giãn

Hoạt động thể chất thường xuyên giúp cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, tập thể dục quá gần giờ đi ngủ có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Mỗi người dành thời gian thư giãn và thả lỏng vào buổi tối để ngủ ngon hơn.

Tránh sử dụng các thiết bị điện tử phát ra ánh sáng xanh như điện thoại, máy tính, ít nhất một giờ trước khi đi ngủ. Đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc nghe podcast, tắm vòi sen hoặc tắm bồn nước ấm, thực hành các bài tập quản lý căng thẳng, chánh niệm, thiền định hoặc hít thở sâu giúp tinh thần thư giãn.

Đi ngủ đều đặn

Duy trì thói quen đi ngủ đều đặn giúp báo hiệu cho cơ thể và tâm trí rằng đã đến lúc chuẩn bị cho giấc ngủ. Khi ngủ sâu, nhịp tim chậm lại, nồng độ hormone căng thẳng (cortisol, adrenaline) giảm, ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp mạn tính và đột quỵ.

Uống thuốc huyết áp theo đúng chỉ dẫn

Ghi nhật ký các chỉ số huyết áp giúp người bệnh, bác sĩ nhận thấy xu hướng thay đổi theo thời gian. Bác sĩ có thể hướng dẫn người bệnh đeo máy đo huyết áp điện tử ở bắp tay hoặc cổ tay để theo dõi huyết áp ban đêm.

Nếu chỉ thay đổi lối sống không đủ để kiểm soát huyết áp hiệu quả, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc. Một số thuốc điều trị tăng huyết áp, nhất là thuốc lợi tiểu, có thể làm tăng lượng nước tiểu và khiến người bệnh phải thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm nhiều hơn. Điều này dễ làm gián đoạn giấc ngủ và tăng nguy cơ té ngã.

Điều trị chứng ngưng thở khi ngủ

Ngưng thở khi ngủ - chứng rối loạn giấc ngủ phổ biến, có liên quan đến tăng huyết áp. Người bệnh thường ngừng thở nhiều lần mỗi giờ khiến não phải đánh thức cơ thể để thở. Điều này cản trở giấc ngủ ngon, gây căng thẳng cho cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc vấn đề sức khỏe, bao gồm huyết áp cao, tiểu đường type 2, bệnh tim. Máy thở áp lực dương liên tục (CPAP) là một phương pháp điều trị phổ biến cho hội chứng này.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)