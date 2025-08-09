5 tác hại của thuốc lá với mắt

Hút thuốc khiến mắt khô, làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, cuối cùng có thể dẫn đến mất thị lực.

Hút thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi mà còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác, bao gồm cả mắt. Dưới đây là một số cơ chế mà thuốc lá có thể tác động đến mắt.

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD)

AMD gây thoái hóa dần điểm vàng, phần trung tâm của võng mạc. Bệnh có thể dẫn đến mất thị lực trung tâm, gây khó khăn khi đọc sách, lái xe... Thoái hóa điểm vàng thường bắt đầu ở dạng khô và đôi khi tiến triển thành dạng ướt nặng hơn, khi đó mất thị lực có thể xảy ra rất nhanh nếu không được điều trị. Người hút thuốc có nguy cơ mắc AMD sớm hơn so với người không hút.

Hội chứng khô mắt

Các chất kích thích trong khói thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ mắc hội chứng khô mắt. Lúc này, mắt không thể sản xuất đủ nước mắt hoặc nước mắt khô nhanh.

Tăng nguy cơ đục thủy tinh thể

Nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể dẫn đến nhìn mờ cũng có thể xảy ra khi hút thuốc lá. Điều này là do các hóa chất độc hại trong thuốc lá gây ra stress oxy hóa và viêm thúc đẩy hình thành đục thủy tinh thể.

Tổn thương thần kinh thị giác

Chức năng của dây thần kinh thị giác là truyền tín hiệu thị giác từ mắt đến não. Hút thuốc lá có liên quan đến tổn thương dây thần kinh thị giác, dẫn đến tăng nhãn áp. Tăng áp lực nội nhãn, stress oxy hóa và suy giảm lưu lượng máu là những cơ chế tiềm ẩn mà hút thuốc lá góp phần gây tổn thương dây thần kinh thị giác.

Giảm khả năng phân biệt màu sắc

Hút thuốc cũng ảnh hưởng đến khả năng phân biệt màu sắc. Người hút thuốc có thể khó phân biệt màu sắc, đặc biệt là trong quang phổ xanh lam - vàng. Một số triệu chứng cảnh báo các vấn đề liên quan đến mắt như mờ mắt hoặc méo mó thị lực, khô, nóng rát hoặc ngứa, tăng độ nhạy cảm với ánh sáng, khó nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu. Mất thị lực hoặc xuất hiện các đốm đen trong trường thị giác cũng là những dấu hiệu bất thường.

Tiếp xúc với khói thuốc, còn gọi là hút thuốc lá thụ động, cũng gây hại mắt và góp phần gây ra nhiều vấn đề về thị lực. Bỏ thuốc lá giúp tăng cường lưu thông máu, giảm nguy cơ tổn thương mạch máu và có lợi cho mắt.

Bảo Bảo (Theo Health Shots)