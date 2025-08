5 món ăn uống không có lợi cho mắt

Thực phẩm chiên: Các món chiên ngập dầu thường tiềm ẩn chất béo chuyển hóa làm tăng mức cholesterol xấu LDL và có thể dẫn đến bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường type 2. Chúng cũng tạo ra các phân tử gọi là gốc tự do, gây tổn thương, phá hủy tế bào. Tất cả những yếu tố này đều liên quan đến bệnh thoái hóa điểm vàng và bệnh võng mạc tiểu đường. Ăn trái cây và rau củ giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi, cà chua, ớt chuông đỏ có khả năng giảm tác hại của các gốc tự do.