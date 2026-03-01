5 sự thật về rau xanh cần biết trước khi ăn

Rau xanh giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ, song hàm lượng oxalat trong thực phẩm có thể cản trở cơ thể hấp thụ khoáng chất.

Ít calo

Các loại rau lá xanh chứa nhiều vitamin A, C, K và folate, cùng khoáng chất như sắt, canxi, magie, nhưng ít calo. Nhờ đó, chúng hỗ trợ kiểm soát cân nặng, tăng cường sức khỏe tim mạch và xương khớp. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn rau mà không bổ sung đủ protein và chất béo lành mạnh, cơ thể vẫn có nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng.

Oxalat ảnh hưởng đến sự hấp thụ khoáng chất

Một số loại rau lá xanh như bina có hàm lượng oxalat cao. Đây là hợp chất tự nhiên có thể liên kết với canxi và sắt, làm giảm khả năng hấp thụ của chúng trong cơ thể. Tuy nhiên, người có cơ địa nhạy cảm, đặc biệt người từng bị sỏi thận canxi oxalat ăn nhiều thực phẩm giàu oxalat có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi.

Hàm lượng chất xơ cao

Chất xơ trong rau lá xanh tốt cho tiêu hóa, giữ cho đường ruột cân bằng cách hỗ trợ nhu động ruột đều đặn. Với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, ăn nhiều rau xanh dễ gây đầy hơi, chướng bụng do carbohydrate phức tạp và hàm lượng chất xơ cao.

Người trưởng thành cần trung bình 20-38 g chất xơ mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe tiêu hóa. Cụ thể, nữ giới cần khoảng 25 g và nam giới nên cung cấp khoảng 38 g mỗi ngày. Trẻ em từ 3 tuổi trở lên cần khoảng 19 g và nhu cầu tăng dần theo độ tuổi.

Nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

Rau xanh có thể chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nếu quy trình sản xuất không đảm bảo. Rửa kỹ rau dưới vòi nước chảy, ngâm và chế biến đúng cách giúp giảm đáng kể dư lượng. Lựa chọn nguồn rau uy tín, sản phẩm đạt chứng nhận an toàn hoặc tự trồng tại nhà cũng giúp hạn chế tiếp xúc với hóa chất.

Nấu chín có thể làm tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất

Rau sống tốt cho sức khỏe, song một số chất dinh dưỡng như beta-carotene và sắt sẽ dễ hấp thụ hơn sau khi được nấu chín. Ví dụ xào nhẹ rau bina sẽ giải phóng nhiều sắt, chất chống oxy hóa hơn so với ăn sống. Tuy nhiên, bạn nên tránh nấu quá chín vì làm mất đi các vitamin tan trong nước như vitamin C.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)