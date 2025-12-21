5 sai lầm thường mắc sau bữa ăn

Uống trà, đi bộ hoặc tắm ngay sau khi ăn có thể làm gián đoạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến trao đổi chất.

Uống nước ngay sau ăn

Cung cấp nước cho cơ thể rất quan trọng, nhưng không nên uống ngay sau bữa cơm vì làm loãng dịch vị dạ dày - yếu tố cần thiết để phân giải thức ăn và chuyển hóa năng lượng. Uống nước ấm 30 phút trước bữa ăn hoặc đợi 90-120 phút sau ăn để hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Uống trà

Chứng khó tiêu có thể xảy ra nếu uống trà ngay sau bữa ăn, vì lá trà có độ axit cao, làm cản trở tiêu hóa protein. Nên uống trà từ một đến hai giờ sau ăn.

Đi bộ nhanh

Nhiều người lầm tưởng rằng đi bộ nhanh ngay sau khi ăn giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng, đốt cháy calo. Đi bộ có lợi cho tiêu hóa, song vận động ngay sau ăn dễ gây hại sức khỏe. Bạn nên đi dạo sau khi ăn khoảng 10 phút.

Tắm

Quá trình tiêu hóa cần năng lượng và lưu lượng máu dồi dào có thể tiết axit và enzyme. Tắm ngay sau ăn khiến máu tập trung ra da để điều chỉnh nhiệt độ, làm chậm tiêu hóa. Để tránh khó tiêu, nên tắm trước bữa ăn hoặc đợi ít nhất 45 phút sau ăn.

Ngủ

Ngủ ngay sau khi ăn xong làm chậm quá trình tiêu hóa, đầy hơi, khó chịu. Bạn nên đi ngủ sau khoảng hai tiếng khi bữa ăn kết thúc. Ngủ nghiêng sang trái có thể giảm nguy cơ ợ nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển chất thải từ ruột già xuống dạ dày.

Để cải thiện tiêu hóa, hãy áp dụng một số thói quen đơn giản. Mặc quần áo thoải mái để tránh áp lực lên bụng. Hít thở sâu, chậm sau ăn có tác dụng thư giãn hệ thần kinh, giảm căng thẳng dạ dày và kích thích dây thần kinh phế vị - yếu tố quan trọng trong điều hòa tiêu hóa. Bạn có thể hít vào bằng mũi 4 nhịp, giữ hơi 4 nhịp, thở ra bằng miệng 6 nhịp để làm dịu cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa.

Ngồi thẳng lưng ít nhất 30 phút sau ăn giúp thức ăn di chuyển trơn tru qua dạ dày và ruột, tăng lưu thông máu. Tránh ngồi gù hoặc nằm ngay sau ăn vì có thể gây trào ngược axit, đầy hơi, khó chịu.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)