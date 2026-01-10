5 rau củ quả ăn thường xuyên tốt cho mắt

Khoai lang rất giàu kali và chất xơ, nhất là beta-carotene. Đây là tiền chất vitamin A có thể ngăn ngừa khô mắt, chứng quáng gà và duy trì thị lực. Beta-carotene còn có khả năng làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng ở mắt.