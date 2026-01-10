5 rau củ quả ăn thường xuyên tốt cho mắt

Khoai lang rất giàu kali và chất xơ, nhất là beta-carotene. Đây là tiền chất vitamin A có thể ngăn ngừa khô mắt, chứng quáng gà và duy trì thị lực. Beta-carotene còn có khả năng làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng ở mắt.
Quả kiwi chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, có tác động lớn trong việc hỗ trợ thị lực. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm sự tiến triển của các bệnh suy giảm thị lực như thoái hóa điểm vàng và bệnh võng mạc tiểu đường.
Ớt chuông giàu vitamin C, tốt cho mạch máu trong mắt và giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, đồng thời chứa nhiều carotenoid bảo vệ mắt khỏi bệnh tật, nhiễm trùng. Do vitamin C dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao, nên ưu tiên ăn sống hoặc chế biến nhẹ ớt chuông để giữ dưỡng chất.
Bông cải xanh cung cấp vitamin A, C, E cùng lutein, zeaxanthin và beta-carotene, đóng vai trò như các chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này hạn chế tác động của các gốc tự do lên tế bào mắt, đặc biệt là võng mạc - bộ phận dễ bị tổn thương.
Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho mắt. Chất chống oxy hóa có trong hầu hết các loại quả mọng có thể ngăn ngừa khô mắt, phòng tránh hạ huyết áp và các vấn đề về thị lực như thoái hóa điểm vàng.
Bảo Bảo (Theo Times of India, WebMD)
Ảnh: AI, Bảo Bảo