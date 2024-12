5 rau củ giàu dinh dưỡng nên ăn thường xuyên

Cà rốt tốt cho mắt, còn đậu Hà Lan, rau bina giàu vitamin và chất xơ góp phần tăng cường sức khỏe tiêu hóa, tim mạch.

Cà rốt

Cà rốt có lượng calo thấp, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin giúp mắt sáng khỏe. Chất xơ hòa tan pectin trong cà rốt có thể giảm lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa đường, tinh bột. Chất xơ này cũng nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột.

Beta-carotene được chuyển đổi thành vitamin A khi vào cơ thể cần thiết cho quá trình tăng trưởng, chức năng miễn dịch. Kali trong củ này hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Ăn cà rốt cũng cung cấp nhiều hợp chất thực vật như carotenoid cho cơ thể. Đây là những chất có hoạt tính chống oxy hóa mạnh, giúp tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, một số loại ung thư.

Đậu nành

Thực phẩm này giàu chất xơ, protein, axit béo omega- 3, chất chống oxy hóa và kali. Chất xơ giúp cơ thể no lâu, hỗ trợ giảm cân, còn kali góp phần cân bằng huyết áp. Các dưỡng chất trong thực phẩm này cũng có tác dụng giảm cholesterol, cải thiện các triệu chứng mãn kinh, bảo vệ sức khỏe xương khớp. Đây là nguồn thực phẩm thay thế thịt cho những người ăn chay.

Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan giàu protein và chất xơ góp phần giảm cholesterol, hỗ trợ cơ thể chống lại các gốc tự do thông qua đặc tính chống oxy hóa. Lutein và zeaxanthin trong đậu còn phòng bệnh mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Viêm và căng thẳng do các gốc tự do gây ra góp phần hình thành mảng bám dọc theo thành mạch máu. Axit béo omega-3 và omega-6 có trong đậu Hà Lan hỗ trợ giảm quá trình oxy hóa, viêm, ngăn ngừa mảng bám hình thành.

Rau bina

Trộn rau bina vào sinh tố, cho vào súp và salad để tăng cường dinh dưỡng cho bữa ăn. Loại rau này có lượng calo tương thấp, nhiều chất xơ. Nitrat trong rau bina hạ huyết áp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Các gốc tự do có thể gây ra stress oxy hóa, kích hoạt quá trình lão hóa nhanh, làm tăng nguy cơ ung thư và tiểu đường. Ăn rau bina giàu chống oxy hóa có tác dụng chống lại stress oxy hóa.

Khoai lang

Khoai lang chứa lượng lớn chất chống oxy hóa và beta-carotene tốt cho mắt. Thực phẩm này còn cung cấp nhiều hợp chất thực vật khác nhau hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, tránh tăng cân. Đường tự nhiên trong khoai lang giúp cân bằng nguồn năng lượng cho cơ thể. Người bị táo bón nên thêm thực phẩm giàu chất xơ như khoai lang vào chế độ ăn uống, song tránh ăn nhiều khi hệ tiêu hóa kém.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That)