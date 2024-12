5 quan niệm sai lầm về chăm sóc da

Chỉ dùng kem chống nắng khi đi biển, tẩy da chết càng nhiều càng tốt là những sai lầm thường gặp khi chăm sóc da.

BS.CKI Lý Thiên Phúc, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết có nhiều thông tin sai lệch khiến nhiều người, nhất là phụ nữ, mắc sai lầm khi chăm sóc da. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến.

Sản phẩm tự nhiên luôn an toàn

Nhiều người cho rằng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên luôn an toàn và không gây kích ứng da. Tuy nhiên, theo bác sĩ Phúc, điều này không hoàn toàn đúng. Các sản phẩm tự nhiên có thể chứa hoạt chất với nồng độ cao, gây kích ứng, nhất với làn da nhạy cảm. Chẳng hạn tinh dầu tràm trà hay chiết xuất từ vỏ cam, chanh có thể gây đỏ, rát hoặc nổi mẩn khi sử dụng trực tiếp. Do đó, người sử dụng sản phẩm tự nhiên cần thử phản ứng dị ứng bằng cách thoa lên vùng da non như cổ tay. Nếu xuất hiện mẩn đỏ, ngứa hoặc kích ứng, hãy ngừng sử dụng.

Mua các sản phẩm làm đẹp trôi nổi, gắn mác tự nhiên nhưng thực tế chưa có chứng minh thành phần và độ an toàn cũng có thể gây kích ứng cho da. Hãy kiểm tra kỹ thành phần sản phẩm, nơi xuất xứ... khi lựa chọn sản phẩm làm đẹp tự nhiên.

Chăm sóc da sai cách có thể gây kích ứng, nổi mụn. Ảnh minh họa: Đinh Tiên

Dùng càng nhiều sản phẩm càng tốt

Mỹ phẩm giúp cải thiện làn da nhưng dùng quá nhiều sản phẩm cùng lúc có thể phản tác dụng. Các lớp mỹ phẩm dày đặc gây tắc nghẽn lỗ chân lông, làm tăng nguy cơ nổi mụn, viêm da hoặc kích ứng. Chăm sóc da chỉ cần tuân theo các bước cơ bản là làm sạch (tẩy trang, rửa mặt), cân bằng da (toner), dưỡng ẩm và bảo vệ da bằng kem chống nắng vào ban ngày. Người sử dụng thêm các sản phẩm đặc trị như serum hoặc kem dưỡng chuyên sâu nên dựa trên tình trạng da cụ thể và có bác sĩ da liễu - thẩm mỹ da tư vấn.

Tẩy da chết nhiều càng tốt

Tẩy da chết giúp thông thoáng lỗ chân lông bằng cách loại bỏ bụi bẩn trên da, làm sạch da chết, bã nhờn... Tuy nhiên, tẩy da chết quá thường xuyên (hằng ngày hoặc trên 4 lần mỗi tuần) hoặc sử dụng sản phẩm có hạt mài mòn mạnh, có thể gây tổn thương hàng rào bảo vệ da, dẫn đến khô, rát, thậm chí viêm da.

Tùy vào loại da, mỗi người có số lần tẩy da chết phù hợp. Phái đẹp không nên tẩy da chết quá hai lần mỗi tuần. Tránh chà, cọ xát mạnh lên da trong và ngay sau khi tẩy da chết. Sau đó, da cần được rửa sạch và cấp ẩm.

Chỉ dùng kem chống nắng khi đi biển

Nhiều người chỉ dùng kem chống nắng khi đi biển hoặc khi trời nắng gắt. Bác sĩ Phúc giải thích thực tế tia UV có thể xuyên qua mây, cửa kính, gây hại cho da ngay cả khi bạn ở trong nhà. Tác hại của tia UV tích lũy lâu dài dẫn đến sạm da, lão hóa sớm và tăng nguy cơ ung thư da.

Hãy sử dụng kem chống nắng hàng ngày, cả trong mùa đông. Thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài khoảng 20-30 phút và thoa lại sau mỗi 2-3 giờ nếu tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Các sản phẩm chống nắng dạng viên uống cũng có thể được cân nhắc, nhưng chỉ nên dùng bổ trợ, không thay thế hoàn toàn kem chống nắng.

Làm đẹp ở bất cứ cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ nào

Bác sĩ Phúc lưu ý tiêm HA, botox, filler tại cơ sở không uy tín, chưa được Bộ Y tế cấp phép, sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây biến chứng như nhiễm trùng, biến dạng gương mặt, biểu cảm gương mặt không hài hòa, sưng tấy, bầm tím da, tụ máu kéo dài, đau đầu chóng mặt, u hạt, tắc mạch máu... Người thực hiện tiêm HA, botox, filler... phải là bác sĩ đã qua đào tạo và được cấp chứng chỉ bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền. Người có mong muốn làm đẹp nên chọn cơ sở y tế uy tín, có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để đảm bảo an toàn. Phẫu thuật thẩm mỹ là phương pháp làm đẹp xâm lấn, cần bác sĩ giàu kinh nghiệm và thực hiện tại bệnh viện uy tín.

Để tránh "tiền mất tật mang", bác sĩ Phúc khuyến cáo mọi người cần tìm hiểu kỹ thông tin, chọn sản phẩm chăm sóc da phù hợp (đọc kỹ thành phần, công dụng...), tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện các phương pháp làm đẹp.

Đinh Tiên