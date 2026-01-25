5 quả mọng phòng ung thư nên ăn thường xuyên

Mâm xôi thường được dùng trong các món tráng miệng và cung cấp chất xơ dồi dào tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và chức năng miễn dịch. Một khẩu phần 150 g quả mọng này đáp ứng 40% giá trị vitamin C và 10% giá trị vitamin K cần thiết hàng ngày.

Quả mâm xôi cũng chứa các polyphenol chống oxy hóa gọi là ellagitannin, có thể giảm căng thẳng oxy hóa - yếu tố thúc đẩy ung thư phát triển.