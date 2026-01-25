5 quả mọng phòng ung thư nên ăn thường xuyên

Dâu tây chứa hàm lượng vitamin C dồi dào - chất chống oxy hóa quan trọng giúp tăng cường chức năng hệ miễn dịch, làm giảm căng thẳng oxy hóa và phản ứng viêm trong cơ thể. Dâu tây còn cung cấp nhiều hợp chất chống oxy hóa khác như flavonoid, lutein, zeaxanthin có vai trò bảo vệ tế bào và tiềm năng chống ung thư.
Dâu tây chứa hàm lượng vitamin C dồi dào - chất chống oxy hóa quan trọng giúp tăng cường chức năng hệ miễn dịch, làm giảm căng thẳng oxy hóa và phản ứng viêm trong cơ thể. Dâu tây còn cung cấp nhiều hợp chất chống oxy hóa khác như flavonoid, lutein, zeaxanthin có vai trò bảo vệ tế bào và tiềm năng chống ung thư.
Nho chứa các chất chống oxy hóa có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm viêm và stress oxy hóa. Dưỡng chất resveratrol trong nho hỗ trợ cơ thể ngăn chặn ung thư gan và phổi. Một số chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa như vitamin C, K góp phần bảo vệ ADN và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.
Nho chứa các chất chống oxy hóa có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm viêm và stress oxy hóa. Dưỡng chất resveratrol trong nho hỗ trợ cơ thể ngăn chặn ung thư gan và phổi. Một số chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa như vitamin C, K góp phần bảo vệ ADN và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.
Mâm xôi thường được dùng trong các món tráng miệng và cung cấp chất xơ dồi dào tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và chức năng miễn dịch. Một khẩu phần 150 g quả mọng này đáp ứng 40% giá trị vitamin C và 10% giá trị vitamin K cần thiết hàng ngày.
Quả mâm xôi cũng chứa các polyphenol chống oxy hóa gọi là ellagitannin, có thể giảm căng thẳng oxy hóa - yếu tố thúc đẩy ung thư phát triển.
Mâm xôi thường được dùng trong các món tráng miệng và cung cấp chất xơ dồi dào tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và chức năng miễn dịch. Một khẩu phần 150 g quả mọng này đáp ứng 40% giá trị vitamin C và 10% giá trị vitamin K cần thiết hàng ngày.
Quả mâm xôi cũng chứa các polyphenol chống oxy hóa gọi là ellagitannin, có thể giảm căng thẳng oxy hóa - yếu tố thúc đẩy ung thư phát triển.
Anh đào (cherry) giàu mangan, vitamin C, giúp giảm viêm, tăng cường miễn dịch để ngăn ngừa ung thư. Loại quả mọng có màu đen này chứa hàm lượng anthocyanin cao, có vai trò ức chế tế bào ung thư phát triển. Ăn anh đào chua thường xuyên góp phần cải thiện khả năng điều hòa đường huyết.
Anh đào (cherry) giàu mangan, vitamin C, giúp giảm viêm, tăng cường miễn dịch để ngăn ngừa ung thư. Loại quả mọng có màu đen này chứa hàm lượng anthocyanin cao, có vai trò ức chế tế bào ung thư phát triển. Ăn anh đào chua thường xuyên góp phần cải thiện khả năng điều hòa đường huyết.
Việt quất là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào. 150 g việt quất chứa 84 calo, 3,6 g chất xơ cùng nhiều vitamin C, K, mangan. Quả này cũng chứa các polyphenol chống oxy hóa gọi là anthocyanin, có thể làm giảm stress oxy hóa, giảm cholesterol LDL (xấu) trong máu, ngăn viêm nhiễm.
Việt quất là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào. 150 g việt quất chứa 84 calo, 3,6 g chất xơ cùng nhiều vitamin C, K, mangan. Quả này cũng chứa các polyphenol chống oxy hóa gọi là anthocyanin, có thể làm giảm stress oxy hóa, giảm cholesterol LDL (xấu) trong máu, ngăn viêm nhiễm.
Anh Chi (Theo Healthline)
Ảnh: Anh Chi, Bảo Bảo, AI
|Độc giả gửi câu hỏi về bệnh ung thư tại đây để bác sĩ giải đáp