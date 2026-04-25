5 phương pháp điều trị ung thư tụy

Ung thư tụy có thể được điều trị bằng phẫu thuật, xạ trị hoặc phối hợp nhiều phương pháp, tùy theo vị trí khối u, giai đoạn bệnh, mức độ lây lan, di căn.

Ung thư tuyến tụy có nguồn gốc từ tế bào nội tiết hoặc ngoại tiết của tuyến tụy. Bác sĩ Kim Thị Bé Diệp, khoa Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết loại ung thư này không phổ biến nhưng có tỷ lệ tử vong cao, do đa phần được phát hiện ở giai đoạn muộn khi các triệu chứng biểu hiện rõ rệt.

Bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị ung thư tụy dựa trên các yếu tố vị trí khối u, giai đoạn bệnh, mức độ lây lan, di căn, tình trạng sức khỏe, bệnh đi kèm...

Phẫu thuật là phương pháp cắt bỏ khối u cùng mô xung quanh. Theo bác sĩ Diệp, tỷ lệ người bệnh ung thư tụy được phẫu thuật khá thấp do bệnh thường được phát hiện ở giai đoạn trễ. Đối với các trường hợp có thể phẫu thuật, phương pháp này đóng vai trò trung tâm trong chiến lược điều trị, thường được phối hợp với điều trị toàn thân.

Bác sĩ Diệp tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hóa trị là phương pháp dùng thuốc đường uống trực tiếp hoặc truyền qua đường tĩnh mạch nhằm tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Hóa trị có thể được chỉ định sau phẫu thuật cắt bỏ nhằm tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại (hóa trị bổ trợ) hoặc trước phẫu thuật nhằm làm giảm kích thước khối u, tăng khả năng phẫu thuật triệt căn (hóa trị tân bổ trợ).

Trường hợp không thể phẫu thuật, bác sĩ có thể chỉ định hóa trị đơn thuần hoặc kết hợp với các liệu pháp khác để giảm triệu chứng ung thư tụy, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Xạ trị sử dụng tia bức xạ năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư, giúp giảm kích thước khối u. Trong điều trị ung thư tụy, xạ trị được chỉ định khi bệnh tiến triển tại chỗ không còn khả năng phẫu thuật hoặc nhằm mục đích giảm nhẹ triệu chứng như đau.

Xạ trị có thể được thực hiện đơn độc hoặc kết hợp với hóa trị (hóa xạ trị) trong một số trường hợp chọn lọc. Sau phẫu thuật, xạ trị có thể được cân nhắc khi còn sót tế bào ung thư hoặc nguy cơ tái phát cao. Tuy nhiên, vai trò của xạ trị trong ung thư tụy chủ yếu mang tính bổ trợ, không phải là phương pháp điều trị chính.

Liệu pháp miễn dịch giúp hệ miễn dịch tăng cường khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Thuốc miễn dịch có thể sử dụng đơn độc hoặc kết hợp với các phương thức điều trị khác phụ thuộc vào từng trường hợp bệnh.

Liệu pháp nhắm trúng đích sử dụng thuốc tác động vào các đích phân tử liên quan đến sự phát triển và tồn tại của tế bào ung thư, từ đó ức chế và làm chậm, ngăn chặn khối u phát triển.

Chăm sóc giảm nhẹ có vai trò làm giảm các triệu chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Chăm sóc giảm nhẹ bao gồm điều trị giảm đau, hỗ trợ về tinh thần, cảm xúc cho người bệnh và tư vấn cho người thân.

Nguyễn Trăm