5 nước ép giúp giảm rụng tóc

Nước ép từ lựu, bưởi, dâu tây, bông cải xanh chứa vitamin, beta carotene, sắt, canxi, kali giúp mái tóc thêm chắc khỏe, có thể ngăn gãy rụng.

Có nhiều nguyên nhân khiến tóc khô xơ, dễ gãy rụng và mọc chậm như rối loạn thần kinh nội tiết, lạm dụng hóa chất uốn, ép, sấy, tạo kiểu tóc, stress, ô nhiễm môi trường, mất cân bằng dinh dưỡng.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết cơ thể cần các axit amin, vitamin và khoáng chất để hỗ trợ chu kỳ phát triển của tóc, đồng thời ngăn ngừa gốc tự do gây tổn thương nang tóc. Dưới đây là những đồ uống có nhiều dưỡng chất tốt cho tóc.

Nước ép dâu tây: Lượng lớn vitamin C - chất chống oxy hóa mạnh trong dâu tây có thể ngăn ngừa sự tấn công của gốc tự do gây hại cho tóc. Vitamin C còn thúc đẩy quá trình sản xuất collagen - một loại protein cần thiết để tóc chắc khỏe, hạn chế gãy rụng. Một cốc dâu tây 144 g cung cấp lượng vitamin C tương đương 113% nhu cầu hàng ngày của cơ thể.

Nước ép bưởi: Bưởi là nguyên liệu quen thuộc trong chăm sóc tóc, giàu vitamin C và A cần thiết cho mái tóc chắc khỏe. Vitamin A thúc đẩy sự phát triển của tế bào ở nang tóc, cải thiện chất lượng của sợi tóc từ chân tóc đến ngọn. Dưỡng chất này còn giúp giảm sản xuất bã nhờn để làm sạch da đầu, hạn chế gàu và rụng tóc.

Nước ép đu đủ: Beta carotene (tiền chất của vitamin A), hợp chất thực vật flavonoid trong đồ uống này có khả năng ngừa các gốc tự do làm tổn thương nang tóc, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng da đầu, gàu nấm, tóc gãy rụng, khô xơ. Các hợp chất trong đu đủ bao gồm lycopene kích thích tóc mọc.

Nước ép lựu: Thành phần axit benzoic và axit punicic trong hạt lựu kích thích lưu thông máu ở da đầu, tăng cường vận chuyển chất dinh dưỡng đến nuôi dưỡng nang tóc để ngăn ngừa rụng tóc, mọc nhanh và chắc khỏe hơn. Lựu có nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên như vitamin E và C, polyphenol bảo vệ tóc khỏi các tác nhân gây hại.

Nước ép bông cải xanh: Bông cải xanh có vitamin A, vitamin C và biotin (vitamin B7) cần thiết cho mái tóc khỏe mạnh. Biotin kích thích quá trình sản xuất keratin - một loại protein cần thiết cho quá trình hình thành sợi tóc. Bông cải xanh giàu sắt, canxi, kali... là những khoáng chất giúp tăng cường chức năng tế bào mầm tóc, kích thích tóc mọc.

Để mái tóc dày khỏe, bác sĩ Tiến khuyến cáo bảo vệ tế bào mầm tóc (tế bào tại nang tóc) vì chúng quyết định quá trình hình thành và phát triển của sợi tóc. Hoạt chất thiên nhiên cynatine với thành phần gồm các axit amin tương tự keratin, thúc đẩy tóc phát triển nhanh và khỏe hơn. Kết hợp cynatine với các dưỡng chất chuyên biệt dành cho nữ giới (pumpkin seed, black cohosh, hibiscus flower...) và nam giới (saw palmetto, eurycoma longifolia, american ginseng...) hỗ trợ cân bằng thần kinh nội tiết, bảo vệ tóc khỏi các tác nhân gây hại. Từ đó, tóc giảm gãy rụng, chắc khỏe, phục hồi tóc hư tổn và giảm nguy cơ hói đầu.

Bên cạnh bổ sung các dưỡng chất thông qua các loại nước ép quen thuộc, dùng mặt nạ thiên nhiên cho tóc có tác dụng tốt. Hạn chế tạo kiểu tóc bằng nhiệt và tránh giúp tóc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, bảo vệ tế bào mầm tóc. Nếu rụng tóc nhiều, kéo dài, người bệnh nên đi khám để được điều trị, có thể nguyên nhân do nấm da đầu hay các vấn đề khác.

An Thư