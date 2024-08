5 nhóm trái cây người ung thư nên ăn thường xuyên

Người bệnh ung thư nên thường xuyên ăn lựu, táo, chuối, nho để bổ sung vitamin C, chất chống oxy hóa, góp phần tăng cường hệ miễn dịch, giảm tổn thương tế bào.

Chế độ ăn nhiều trái cây, rau, củ tốt cho sức khỏe người bệnh ung thư. Một số loại có đặc tính chống ung thư, góp phần tăng tác dụng của thuốc điều trị và ngăn bệnh tái phát.

Trái cây họ cam quýt như bưởi, quýt, cam giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, sắc tố thực vật carotenoid, vitamin B1, folate, kali... Chúng hỗ trợ chống lại một số bệnh ung thư gồm ung thư đại trực tràng, ung thư phổi, ung thư tuyến tụy, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư vòm họng. Ăn 3-4 trái cam một tuần góp phần tăng sức đề kháng cho cơ thể, ít có khả năng tái phát ung thư.

Trái cây xanh gồm kiwi, nho xanh chứa chất chống oxy hóa hỗ trợ ngăn ngừa hình thành các khối u ác tính. Nhóm trái cây này còn giàu chất xơ, thúc đẩy đường ruột hỗ trợ loại bỏ độc tố trong cơ thể.

Trái cây màu vàng như dứa, chuối. Dứa chứa enzyme bromelain với đặc tính chống viêm, có thể ức chế sự phát triển của tế bào ác tính. Chuối mềm, tốt cho người bị khó nuốt, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin B6, vitamin C, mangan. Chất xơ pectin trong chuối có lợi cho người bị tiêu chảy hoặc táo bón do điều trị ung thư. Kali giúp bổ sung chất điện giải đã mất do tiêu chảy hoặc nôn mửa.

Chuối dễ ăn, mềm lại chứa nhiều chất dinh dưỡng. Ảnh: Bảo Bảo

Táo và các loại trái cây màu trắng khác như lê đều giàu polysaccharides (một loại carbohydrate) và sắc tố thực vật quercetin có thể chống lại các tế bào ung thư. Táo và lê còn chứa nhiều chất xơ, vitamin. Ăn táo, lê nguyên vỏ giúp tận dụng lượng chất xơ do phần vỏ chứa nhiều chất chống oxy nhất. Ăn chúng thường xuyên có lợi cho sức khỏe người bệnh ung thư đại trực tràng, ung thư vú.

Trái cây màu đỏ như lựu, mâm xôi. Chất chống oxy hóa trong lựu là punicalagin có khả năng chống lại quá trình oxy hóa. Nước ép lựu chứa nhiều vitamin K, góp phần cải thiện trí nhớ, giúp ích cho người bị suy giảm khả năng tập trung do hóa trị.

Mâm xôi giàu vitamin C, mangan, kali, folate, vitamin K và một lượng lớn chất chống oxy hóa gồm axit ellagic, axit galic, axit clohydric. Loại trái cây mọng nước này có thể bảo vệ DNA khỏi tổn thương, trung hòa các gốc tự do, làm chậm sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư.

Ngoài những loại trên, trái mềm như đào, nho cũng góp phần giảm buồn nôn khi hóa xạ trị. Người bệnh ung thư bị chán ăn nên chọn loại giàu calo như trái cây sấy khô, sinh tố trái cây để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Anh Chi (Theo WebMD, Healthline)