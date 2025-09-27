5 nhóm thực phẩm người bệnh polyp mũi nên bổ sung

Thực phẩm giàu vitamin D, chất chống oxy hóa, quercetin, axit omega-3, có đặc tính chống viêm, giúp giảm sưng, thông thoáng đường thở.

Polyp mũi là những khối u mô xoang mềm, không đau, không phải ung thư và phát triển trong niêm mạc của đường mũi hoặc xoang. Triệu chứng gồm nghẹt và chảy nước mũi, giảm khứu giác, đau đầu, áp lực vùng mặt. Chúng thường hình thành từng cụm, có hình dạng như giọt nước. Có nhiều phương pháp điều trị polyp mũi như dùng thuốc, phẫu thuật. Một số thực phẩm bổ sung góp phần kiểm soát triệu chứng polyp mũi.

Thực phẩm giàu vitamin D

Vitamin D phối hợp với canxi để duy trì xương chắc khỏe, hỗ trợ chống nhiễm trùng và kiểm soát tình trạng viêm - nguyên nhân gây ra polyp mũi. Người bị viêm xoang mạn tính kèm polyp mũi thường có nồng độ vitamin D trong huyết thanh thấp hơn. Do đó, bổ sung vitamin D có thể cân bằng dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe và giảm triệu chứng.

Thực phẩm giàu vitamin D gồm cá hồi, cá ngừ, cá mòi, cá thu, lòng đỏ trứng, dầu gan cá, tôm, sò, nấm, sữa và các sản phẩm từ sữa. Nếu cần bổ sung vitamin D qua thực phẩm chức năng, người bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ về liều lượng, tránh quá liều vì có thể gây buồn nôn hoặc nôn, lú lẫn, đau nhức, yếu cơ, chán ăn, mất nước.

Thực phẩm giàu quercetin

Quercetin là hợp chất flavonoid có trong nhiều loại rau quả. Quercetin có một số đặc tính chống viêm và ngăn chặn giải phóng histamine (chất được cơ thể tiết ra để phản ứng lại tác nhân dị ứng). Đây là nguyên nhân phổ biến gây ra polyp mũi.

Người bệnh nên ăn thực phẩm giàu quecetin như hành tây, táo ăn cả vỏ, cà chua, bông cải xanh, cải xoăn, măng tây, hẹ. Các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi, nam việt quất, nho đỏ, anh đào đều chứa hàm lượng cao quercetin.

Thực phẩm giàu N-Acetylcysteine (NAC)

N-acetylcysteine (NAC) là chất bổ sung có nguồn gốc từ axit amin L-cysteine. Nó hoạt động như chất chống oxy hóa, có khả năng làm giảm chất nhầy trong đường hô hấp, giảm viêm và tăng cường hệ thống miễn dịch.

Thực phẩm giàu tiền chất của NAC (L-cysteine) gồm thịt gà, ức gà nạc, sườn heo nạc, cá ngừ, sữa chua, phô mai, lòng đỏ trứng. Các loại đậu, đậu lăng, hạt hướng dương, bông cải xanh, cải brussels, hành tây, tỏi, ớt chuông đỏ cũng chứa lượng NAC dồi dào. Tránh bổ sung quá liều vì có thể gây khó chịu đường tiêu hóa nhẹ như buồn nôn, trào ngược hoặc tiêu chảy.

Bông cải xanh chứa chất chống viêm. Ảnh: Anh Chi

Axit béo omega-3

Axit béo omega-3 có sẵn trong thực phẩm như cá, hạt lanh, quả bơ, hạt óc chó... Loại axit béo này, đặc biệt là EPA và DHA là những chất chống viêm mạnh, có thể kiểm soát triệu chứng, làm chậm quá trình tái phát polyp. Bổ sung omega-3 còn tốt cho sức khỏe, tăng miễn dịch chống lại bệnh tật.

Thực phẩm chứa bromelain

Bromelain (một nhóm enzyme phân hủy protein) có nhiều trong quả dứa. Nhóm chất này có thể làm giảm sưng viêm và phù nề trong trường hợp chấn thương hoặc viêm nhiễm, từ đó cải thiện hô hấp, kiểm soát triệu chứng khó chịu do polyp mũi. Bromelain giúp phân hủy protein trong thực phẩm, giảm đầy hơi và khó tiêu.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)