5 nhóm thực phẩm giúp giảm mụn ẩn

Cá béo, các loại hạt giàu omega-3 và sữa chua chứa lợi khuẩn có thể hỗ trợ kiểm soát dầu, giảm viêm và mụn ẩn dưới da.

Mụn ẩn là nhân mụn nằm ẩn trong các nang lông, khó nhận thấy bằng mắt thường. Nếu không được chăm sóc đúng cách, mụn ẩn dễ tiến triển thành các dạng mụn viêm khác. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết chế độ dinh dưỡng khoa học giúp điều hòa hoạt động tuyến bã nhờn, hỗ trợ kiểm soát tình trạng mụn. Mỗi người nên xây dựng chế độ ăn cân bằng 5 nhóm thực phẩm dưới đây.

Thực phẩm giàu kẽm

Kẽm tham gia vào hoạt động miễn dịch, giúp cơ thể tăng sức đề kháng, kiểm soát phản ứng viêm. Bổ sung đủ kẽm góp phần cân bằng hệ vi sinh trên da, kiểm soát lượng vi khuẩn gây mụn, phục hồi thương tổn do mụn gây ra. Người bị mụn ẩn nên ưu tiên thịt bò, hàu, hạt hạnh nhân, hạt bí trong khẩu phần ăn hàng ngày để cung cấp khoáng chất này.

Thực phẩm chứa omega-3

Omega-3 là nhóm axit béo không bão hòa, gồm ba loại chính là axit alpha-linolenic (ALA), axit eicosapentaenoic (EPA), axit docosahexaenoic (DHA). Đây là các axit béo có lợi cho sức khỏe có tác dụng kháng viêm, góp phần làm đẹp da.

Theo bác sĩ Duy Tùng, bổ sung omega-3 có thể kiểm soát tình trạng mụn ẩn thông qua cơ chế giảm viêm, hỗ trợ cân bằng hormone trong cơ thể. Mỗi người nên ăn cá hồi, cá ngừ, cá thu, cùng các loại hạt và đậu.

Cá hồi là một trong những thực phẩm giàu omega-3, có công dụng kháng viêm và tăng cường sức khỏe làn da. Ảnh: Quốc An

Thực phẩm có nhiều lợi khuẩn

Khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt nhờ bổ sung nhiều lợi khuẩn (probiotics), cơ thể dễ dàng đào thải độc tố giúp làn da trở nên mịn màng. Sữa chua, men tiêu hóa, tempeh, miso, kombucha... hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm viêm, thúc đẩy quá trình tái tạo da. Lợi khuẩn còn kích thích sản xuất axit béo lành mạnh như ceramide và ức chế sự phát triển vi khuẩn gây mụn propionibacterium acnes.

Thực phẩm chống oxy hóa

Ngũ cốc nguyên hạt, macca, bông cải xanh, cà chua, chocolate đen, trà xanh, nho, dâu, việt quất... chứa hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào góp phần hỗ trợ trung hòa các gốc tự do (ROS) để giúp hạn chế tổn thương tế bào. Bổ sung những thực phẩm này có thể nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch, kiểm soát viêm da, cải thiện tình trạng mụn và làm chậm quá trình lão hóa.

Thực phẩm giàu vitamin

Vitamin nhóm A có trong cà rốt, khoai lang, bí đỏ, ớt chuông... có thể củng cố hàng rào bảo vệ làn da, đồng thời điều hòa hoạt động tiết bã nhờn. Vitamin nhóm B từ các loại đậu, trứng, cá hồi, rau xanh... hỗ trợ cân bằng nội tiết, kiểm soát tình trạng mụn.

Thực phẩm giàu vitamin nhóm C như cà chua, ổi, trái cây họ cam quýt... góp phần chống viêm, kích thích sản sinh collagen, hỗ trợ tái tạo da, tăng khả năng kháng khuẩn. Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh trong cải bó xôi, quả bơ, đậu phộng, hạnh nhân... giúp tăng cường hệ miễn dịch, duy làn da khỏe mạnh.

Bác sĩ Tùng khuyến cáo hạn chế đồ ngọt, chiên rán, rượu bia, cà phê; chia nhỏ khẩu phần để giảm áp lực tiêu hóa, hỗ trợ chuyển hóa và cải thiện giấc ngủ.. Bên cạnh dinh dưỡng, cần vệ sinh da đúng cách, tẩy trang và rửa mặt trước khi ngủ, hạn chế tiếp xúc ánh nắng, ô nhiễm, bụi bẩn. Nên ngủ đủ, giảm stress, duy trì vận động để ổn định nội tiết. Những người bị mụn kéo dài hoặc tái phát nên đi khám, không tự ý dùng sản phẩm điều trị.

Quốc An