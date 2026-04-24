5 món giúp giảm viêm mũi dị ứng khi chuyển mùa

Tỏi chứa quercetin hỗ trợ ức chế giải phóng histamine - thành phần chính của nhiều loại thuốc dị ứng viêm mũi giảm viêm. Tỏi dễ kết hợp trong các món ăn như kho, xào, nấu canh, hầm, nướng hoặc ăn sống đều có lợi cho sức khỏe.
Trái cây họ cam quýt có hàm lượng vitamin C cao, nhiều nước, các chống oxy hóa hỗ trợ ngăn ngừa viêm nhiễm toàn cơ thể, trong đó có mũi xoang.
Bổ sung cam, quýt, bưởi, chanh thường xuyên trong chế độ ăn giúp giảm sụt sịt, hắt hơi. Người bệnh có thể ăn trực tiếp hoặc vắt nước uống để tăng lượng nước cho cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa ổn định.
Cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi giàu omega-3 giúp kháng viêm hiệu quả. Trong khi đó, các loại cá thịt trắng như cá minh thái, cá tuyết, cá rô cung cấp protein chất lượng cao, ít calo, hỗ trợ duy trì sức khỏe và kiểm soát cân nặng.
Trà thảo mộc như trà bạc hà, hoa cúc hay quế có thể hỗ trợ giảm nghẹt mũi và áp lực xoang. Trong đó, bạc hà chứa menthol giúp thông mũi tự nhiên, còn hoa cúc giàu flavonoid có đặc tính chống viêm. Người trưởng thành có thể dùng các loại trà này hằng ngày để bổ sung nước và hỗ trợ đường hô hấp.
Bông cải xanh xào cùng ớt chuông giúp tăng cường đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi. Khi nhai hoặc tiêu hóa, bông cải xanh giải phóng sulforaphane - hợp chất có khả năng hỗ trợ giảm viêm. Có thể chế biến bằng cách luộc hoặc xào cùng tôm hay thịt bò để tăng dinh dưỡng.
