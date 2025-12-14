5 món bổ mắt, tốt cho thị lực

Cải cầu vồng cung cấp lutein và zeaxanthin dồi dào. Đây là hai carotenoid (nhóm sắc tố thực vật tự nhiên tạo màu vàng, cam, đỏ cho rau củ quả) có vai trò bảo vệ võng mạc. Lutein cùng zeaxanthin hoạt động như chất chống oxy hóa nên hấp thụ một lượng đáng kể tia sáng xanh, ngăn chúng xâm nhập vào bên trong mắt, bảo vệ các tế bào mắt khỏi tổn thương.
Cải cầu vồng cung cấp lutein và zeaxanthin dồi dào. Đây là hai carotenoid (nhóm sắc tố thực vật tự nhiên tạo màu vàng, cam, đỏ cho rau củ quả) có vai trò bảo vệ võng mạc. Lutein cùng zeaxanthin hoạt động như chất chống oxy hóa nên hấp thụ một lượng đáng kể tia sáng xanh, ngăn chúng xâm nhập vào bên trong mắt, bảo vệ các tế bào mắt khỏi tổn thương.
Hàu chứa kẽm, cần thiết cho sự hoạt hóa của hơn 300 enzyme trong cơ thể, một số trong đó liên quan đến mắt, duy trì cấu trúc và sự ổn định của protein trong võng mạc. Hàu còn cung cấp các chất dinh dưỡng khác có lợi cho sức khỏe mắt như selen, đồng và axit béo omega-3.
Hàu chứa kẽm, cần thiết cho sự hoạt hóa của hơn 300 enzyme trong cơ thể, một số trong đó liên quan đến mắt, duy trì cấu trúc và sự ổn định của protein trong võng mạc. Hàu còn cung cấp các chất dinh dưỡng khác có lợi cho sức khỏe mắt như selen, đồng và axit béo omega-3.
Cá thu có hàm lượng omega-3 cao giúp giảm hội chứng khô mắt. Khô mắt thường do sản xuất nước mắt không đủ và thiếu lớp màng nước mắt. Mặc dù thành phần chủ yếu là nước nhưng nước mắt cũng chứa chất nhầy và thành phần dầu. Vì vậy, thiếu các axit béo thiết yếu như DHA và EPA góp phần gây ra các triệu chứng khô mắt.
Cá thu có hàm lượng omega-3 cao giúp giảm hội chứng khô mắt. Khô mắt thường do sản xuất nước mắt không đủ và thiếu lớp màng nước mắt. Mặc dù thành phần chủ yếu là nước nhưng nước mắt cũng chứa chất nhầy và thành phần dầu. Vì vậy, thiếu các axit béo thiết yếu như DHA và EPA góp phần gây ra các triệu chứng khô mắt.
Đu đủ có màu cam, hồng cam là nhờ lycopene, một carotenoid có tác dụng làm chậm quá trình hình thành đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, thành phần quan trọng khác của loại quả này là vitamin C, hoạt động như chất chống oxy hóa, bảo vệ mắt khỏi tổn thương.
Đu đủ có màu cam, hồng cam là nhờ lycopene, một carotenoid có tác dụng làm chậm quá trình hình thành đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, thành phần quan trọng khác của loại quả này là vitamin C, hoạt động như chất chống oxy hóa, bảo vệ mắt khỏi tổn thương.
Các loại đậu có chỉ số đường huyết thấp hơn, nhiều chất xơ có thể thúc đẩy điều hòa lượng đường trong máu khỏe mạnh, phòng bệnh võng mạc tiểu đường. Đậu xanh, đậu lăng, đậu thận… còn cung cấp tốt các chất dinh dưỡng quan trọng khác cho mắt như kẽm và vitamin B.
Các loại đậu có chỉ số đường huyết thấp hơn, nhiều chất xơ có thể thúc đẩy điều hòa lượng đường trong máu khỏe mạnh, phòng bệnh võng mạc tiểu đường. Đậu xanh, đậu lăng, đậu thận… còn cung cấp tốt các chất dinh dưỡng quan trọng khác cho mắt như kẽm và vitamin B.
Bảo Bảo (Theo Eatingwell)
Ảnh: Bảo Bảo, AI