5 món ăn uống giàu dinh dưỡng tốt cho mắt

Chế độ ăn uống cân bằng giúp cho đôi mắt khỏe mạnh. Một số loại thực phẩm giàu dinh dưỡng có thể ngăn ngừa nhiều bệnh về mắt cũng như bảo vệ mắt khỏi các nguy cơ thoái hóa do tuổi tác.

Hạnh nhân rất giàu vitamin E, hỗ trợ bảo vệ mắt khỏi các phân tử không ổn định tấn công các mô khỏe mạnh. Người trưởng thành nên bổ sung khoảng 22 IU, tương đương 15 mg vitamin E mỗi ngày. 100 g hạnh nhân rang khô có 19 mg vitamin E. Tiêu thụ vitamin E thường xuyên có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.