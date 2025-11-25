5 món ăn uống giàu dinh dưỡng tốt cho mắt

Chế độ ăn uống cân bằng giúp cho đôi mắt khỏe mạnh. Một số loại thực phẩm giàu dinh dưỡng có thể ngăn ngừa nhiều bệnh về mắt cũng như bảo vệ mắt khỏi các nguy cơ thoái hóa do tuổi tác.
Hạnh nhân rất giàu vitamin E, hỗ trợ bảo vệ mắt khỏi các phân tử không ổn định tấn công các mô khỏe mạnh. Người trưởng thành nên bổ sung khoảng 22 IU, tương đương 15 mg vitamin E mỗi ngày. 100 g hạnh nhân rang khô có 19 mg vitamin E. Tiêu thụ vitamin E thường xuyên có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.
Hạt chia bổ sung omega-3 có nguồn gốc thực vật, có vai trò tăng cường sức mạnh cho các mô của mắt. Vitamin E hoạt động như chất chống oxy hóa bảo vệ mắt khỏi thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Những dưỡng chất này có thể cải thiện sức khỏe bề mặt nhãn cầu, tăng cường sản xuất nước mắt và giảm viêm mắt.
Đậu phộng cũng cung cấp vitamin E dồi dào có thể bảo vệ tế bào mắt khỏi các gốc tự do có hại. Kẽm có vai trò cải thiện thị lực cho những người mắc một số loại thoái hóa mắt. Bạn có thể thưởng thức đậu phộng rang như món ăn nhẹ hoặc dùng kèm với salad.
Nước lọc chiếm gần 75% cơ thể con người và uống đủ nước rất tốt cho mắt. Nó giữ ẩm cho mắt, ngăn ngừa khô và tình trạng kích ứng. Cung cấp đủ nước cho mắt hỗ trợ sản xuất nước mắt đồng thời giúp cơ thể loại bỏ độc tố. Mất nước có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng khô mắt và mỏi mắt do làm việc nhiều với màn hình thiết bị điện tử.
Hạt óc chó là một trong số ít thực phẩm có nguồn gốc thực vật thực sự giàu omega-3. Đây là lựa chọn thay thế lành mạnh cho dầu cá béo, rất tốt cho mắt. Hạt óc chó cũng giàu calo, hãy hạn chế lượng tiêu thụ ở mức một nắm mỗi ngày.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI