5 món ăn uống phòng bệnh tim

Hạt dẻ cười có nguồn gốc từ thực vật, đặc tính chống oxy hóa góp phần bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do. Nó còn góp phần giảm cholesterol có hại LDL và chất béo trung tính. Cả hai đều có nguy cơ tích tụ và phát triển mảng bám trong động mạch, có liên quan đến bệnh tim mạch.

Hạt dẻ cười có nguồn gốc từ thực vật, đặc tính chống oxy hóa góp phần bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do. Nó còn góp phần giảm cholesterol có hại LDL và chất béo trung tính. Cả hai đều có nguy cơ tích tụ và phát triển mảng bám trong động mạch, có liên quan đến bệnh tim mạch.

Nước cam tươi, nguyên chất chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch như vitamin C, kali và folate. Trái cây họ cam quýt còn chứa các hợp chất thực vật gọi là hesperidin và naringenin, đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Uống nước cam thường xuyên cũng có tác dụng tốt đối với huyết áp và mức cholesterol ở người trưởng thành thừa cân, béo phì.

Nước cam tươi, nguyên chất chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch như vitamin C, kali và folate. Trái cây họ cam quýt còn chứa các hợp chất thực vật gọi là hesperidin và naringenin, đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Uống nước cam thường xuyên cũng có tác dụng tốt đối với huyết áp và mức cholesterol ở người trưởng thành thừa cân, béo phì.

Cà chua giàu chất chống oxy hóa bảo vệ tim cũng như các chất dinh dưỡng bao gồm lycopene, beta-carotene, folate, kali, vitamin C, vitamin E. Những chất dinh dưỡng này làm giảm cholesterol xấu, ổn định huyết áp.

Cà chua giàu chất chống oxy hóa bảo vệ tim cũng như các chất dinh dưỡng bao gồm lycopene, beta-carotene, folate, kali, vitamin C, vitamin E. Những chất dinh dưỡng này làm giảm cholesterol xấu, ổn định huyết áp.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)

Ảnh: Bảo Bảo, Bùi Thủy