5 món ăn uống nên hạn chế trước khi lên máy bay

Rượu, bia: Uống rượu, bia có xu hướng gây mất nước, ảnh hưởng đến cơ thể do áp suất trong máy bay thấp hơn khi ở mặt đất. Người uống rượu bia trước khi lên máy bay thường bị say và đi tiểu thường xuyên hơn. Nước lọc là lựa chọn lành mạnh cho sức khỏe.

Bảo Bảo (Theo The Healthy, Eat This Not That)

Ảnh: Freepik