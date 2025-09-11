5 món ăn uống bổ mắt nên ăn hàng tuần

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, nhất là catechin như epigallocatechin-3 gallate (EGCG), có tác dụng phòng tránh bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể. Trà xanh cũng có đặc tính chống viêm, trong khi viêm mạn tính có thể thúc đẩy sự phát triển và tiến triển của bệnh khô mắt.
Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, nhất là catechin như epigallocatechin-3 gallate (EGCG), có tác dụng phòng tránh bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể. Trà xanh cũng có đặc tính chống viêm, trong khi viêm mạn tính có thể thúc đẩy sự phát triển và tiến triển của bệnh khô mắt.
Bưởi cung cấp vitamin C, bảo vệ thủy tinh thể khỏi tác hại oxy hóa và căng thẳng do tia UV gây ra. Chất dinh dưỡng này cũng tham gia vào quá trình sản xuất collagen, hỗ trợ sức khỏe giác mạc. Vitamin C là chất chống oxy hóa, đóng vai trò làm chậm quá trình hình thành đục thủy tinh thể. Chất chống oxy hóa cũng giúp hỗ trợ các mao mạch mỏng manh cung cấp máu cho võng mạc.
Bưởi cung cấp vitamin C, bảo vệ thủy tinh thể khỏi tác hại oxy hóa và căng thẳng do tia UV gây ra. Chất dinh dưỡng này cũng tham gia vào quá trình sản xuất collagen, hỗ trợ sức khỏe giác mạc. Vitamin C là chất chống oxy hóa, đóng vai trò làm chậm quá trình hình thành đục thủy tinh thể. Chất chống oxy hóa cũng giúp hỗ trợ các mao mạch mỏng manh cung cấp máu cho võng mạc.
Nghệ là loại gia vị có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Hợp chất curcumin giúp giảm viêm liên quan đến khô mắt, hỗ trợ sản xuất nước mắt. Thêm nghệ vào món ăn hoặc nhấm nháp cốc sữa nghệ ấm mỗi sáng để tận dụng lợi ích dinh dưỡng từ thực phẩm này.
Nghệ là loại gia vị có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Hợp chất curcumin giúp giảm viêm liên quan đến khô mắt, hỗ trợ sản xuất nước mắt. Thêm nghệ vào món ăn hoặc nhấm nháp cốc sữa nghệ ấm mỗi sáng để tận dụng lợi ích dinh dưỡng từ thực phẩm này.
Hàu cung cấp kẽm rất cần thiết cho võng mạc. Kẽm cũng góp phần vận chuyển vitamin A từ gan đến mắt. Ngoài hàu, ăn thịt nạc, thịt gia cầm, hạt bí ngô cũng bổ sung lượng kẽm cho mắt khỏe mạnh.
Hàu cung cấp kẽm rất cần thiết cho võng mạc. Kẽm cũng góp phần vận chuyển vitamin A từ gan đến mắt. Ngoài hàu, ăn thịt nạc, thịt gia cầm, hạt bí ngô cũng bổ sung lượng kẽm cho mắt khỏe mạnh.
Cải xoăn cung cấp các chất dinh dưỡng thực vật lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV. Hai chất chống oxy hóa này cũng có chức năng lọc ánh sáng xanh có hại, bảo vệ võng mạc đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể. Hàm lượng vitamin A và C trong cải xanh có thể tăng cường sức khỏe mắt tổng thể.
Cải xoăn cung cấp các chất dinh dưỡng thực vật lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV. Hai chất chống oxy hóa này cũng có chức năng lọc ánh sáng xanh có hại, bảo vệ võng mạc đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể. Hàm lượng vitamin A và C trong cải xanh có thể tăng cường sức khỏe mắt tổng thể.
Bảo Bảo (Theo Prevention)
Ảnh: AI, Bùi Thủy