5 món ăn uống bổ mắt nên ăn hàng tuần

Cải xoăn cung cấp các chất dinh dưỡng thực vật lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia UV. Hai chất chống oxy hóa này cũng có chức năng lọc ánh sáng xanh có hại, bảo vệ võng mạc đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể. Hàm lượng vitamin A và C trong cải xanh có thể tăng cường sức khỏe mắt tổng thể.