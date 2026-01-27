5 món ăn uống bổ dưỡng giúp mắt khỏe

Sữa và các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai có lợi cho mắt nhờ giàu vitamin A và kẽm. Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc, trong khi kẽm tham gia vận chuyển vitamin A từ gan đến mắt, hiện diện nhiều ở võng mạc và màng mạch. Khoáng chất này góp phần cải thiện thị lực ban đêm và phòng ngừa đục thủy tinh thể.
Trái cây họ cam quýt giàu vitamin C giúp duy trì mạch máu trong mắt khỏe mạnh và góp phần làm chậm tiến triển đục thủy tinh thể. Bạn có thể uống nước cam nguyên chất, ăn cam làm bữa phụ hoặc thêm vào salad trái cây.
Trà xanh rất giàu các chất chống oxy hóa mạnh, trong đó nổi bật nhất là epigallocatechin-3 gallate (EGCG). Những hợp chất này góp phần bảo vệ tế bào thần kinh thị giác và hỗ trợ làm chậm tiến triển một số bệnh lý như đục thủy tinh thể. Trà xanh còn có tác dụng chống viêm. Trong khi viêm mạn tính là yếu tố góp phần vào sự hình thành và tiến triển của hội chứng khô mắt.
Nghệ là loại gia vị có màu vàng đặc trưng, giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng chống viêm mạnh. Curcumin là hoạt chất chính trong nghệ có tác dụng giảm viêm liên quan đến khô mắt đồng thời hỗ trợ quá trình tiết nước mắt. Curcumin cũng hỗ trợ giảm triệu chứng và phòng ngừa đục thủy tinh thể.
Cải xoăn là thực phẩm bổ dưỡng vì chứa nhiều vitamin, dưỡng chất, khoáng chất, đặc biệt tốt cho sức khỏe mắt. Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa có trong cải xoăn góp phần phòng ngừa các bệnh mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Bạn có thể chế biến cải xoăn thành món xào ăn kèm hoặc trộn salad.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Prevention)
Ảnh: Bảo Bảo, AI