5 món ăn uống bổ dưỡng giúp mắt khỏe

Trà xanh rất giàu các chất chống oxy hóa mạnh, trong đó nổi bật nhất là epigallocatechin-3 gallate (EGCG). Những hợp chất này góp phần bảo vệ tế bào thần kinh thị giác và hỗ trợ làm chậm tiến triển một số bệnh lý như đục thủy tinh thể. Trà xanh còn có tác dụng chống viêm. Trong khi viêm mạn tính là yếu tố góp phần vào sự hình thành và tiến triển của hội chứng khô mắt.