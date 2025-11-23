5 món ăn sáng tốt cho người cao huyết áp

Trứng
Ăn trứng vừa phải (khoảng 1-2 quả mỗi ngày hoặc 2-3 quả mỗi tuần) tốt cho người cao huyết áp. Nếu lo lắng lượng cholesterol thì bạn cân nhắc sử dụng lòng trắng trứng. Chúng cung cấp protein mà không chứa cholesterol hoặc chất béo bão hòa. Chế biến trứng với ớt chuông, rau bina và nấm thái nhỏ giúp cung cấp kali, chất xơ, các chất dinh dưỡng khác. Tránh cho quá nhiều muối và phô mai lên trên món trứng ốp la.
Yến mạch
Yến mạch giúp giảm huyết áp bằng cách bổ sung chất xơ hòa tan beta-glucan, giảm cholesterol xấu, cải thiện sức khỏe tim mạch. Thực phẩm này cũng điều hòa lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Bạn có thể ăn yến mạch theo nhiều cách, thường là nấu với nước sôi hoặc sữa để ăn nóng, hay trộn với trái cây, sữa chua.
Trái cây
Nhiều loại trái cây giàu kali, có tác dụng hạ huyết áp. Các hướng dẫn dinh dưỡng khuyến nghị mọi người nên bổ sung từ 3.500 đến 5.000 miligam (mg) mỗi ngày, lý tưởng nhất là thông qua thực phẩm. Người mắc bệnh thận mạn tính hoặc đang dùng một số loại thuốc cần theo dõi kali nên thận trọng khi bổ sung.
Sữa chua Hy Lạp
Sữa chua Hy Lạp tốt cho huyết áp nhờ chứa nhiều khoáng chất như kali, magie, canxi, vi khuẩn có lợi, giúp giảm cholesterol xấu và bảo vệ tim mạch. Canxi cũng hỗ trợ sức khỏe xương, chứa men vi sinh, tăng cường sức khỏe đường ruột, tiêu hóa dễ dàng hơn.
Bánh mì nguyên cám
Thực phẩm này giúp bảo vệ huyết áp nhờ hàm lượng chất xơ cao, các chất chống oxy hóa, khoáng chất thiết yếu như magie, kali. Bánh mì nguyên cám cung cấp carbohydrate phức hợp, không làm tăng đột ngột lượng đường trong máu.
Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)
Ảnh: AI, Bùi Thủy