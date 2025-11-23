5 món ăn sáng tốt cho người cao huyết áp

Trứng

Ăn trứng vừa phải (khoảng 1-2 quả mỗi ngày hoặc 2-3 quả mỗi tuần) tốt cho người cao huyết áp. Nếu lo lắng lượng cholesterol thì bạn cân nhắc sử dụng lòng trắng trứng. Chúng cung cấp protein mà không chứa cholesterol hoặc chất béo bão hòa. Chế biến trứng với ớt chuông, rau bina và nấm thái nhỏ giúp cung cấp kali, chất xơ, các chất dinh dưỡng khác. Tránh cho quá nhiều muối và phô mai lên trên món trứng ốp la.