5 món ăn giàu vitamin B giúp tóc chắc khỏe

Vitamin nhóm B trong thực phẩm như trứng, cá hồi, hạt óc chó tham gia chuyển hóa năng lượng, hỗ trợ sản sinh tế bào hồng cầu và nuôi dưỡng nang tóc.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết khi thiếu hụt vitamin nhóm B (như B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), tóc dễ khô xơ, chẻ ngọn, rụng nhiều, lâu mọc lại. Biotin (vitamin B7) và vitamin B12 kích thích quá trình tổng hợp keratin - thành phần cấu tạo chính của sợi tóc. Bổ sung nhóm dưỡng chất này thông qua chế độ ăn uống hàng ngày giúp tóc chắc khỏe từ bên trong, có lợi cho da và móng.

Trứng cung cấp biotin tự nhiên, protein và vitamin B12. Ăn trứng luộc hoặc hấp 3-4 quả một tuần giúp tăng cường dưỡng chất cho tóc, phòng tránh thiếu máu - nguyên nhân gây rụng tóc thường gặp.

Cá hồi giàu vitamin B6, B12 và niacin (B3), kết hợp cùng omega-3 có tác dụng chống viêm, kích thích lưu thông máu đến da đầu, hỗ trợ nang tóc phát triển. Người trưởng thành có thể ăn cá hồi 2 bữa mỗi tuần, hấp hoặc nướng để giữ trọn dinh dưỡng.

Hạt óc chó giàu vitamin B7 (biotin) và vitamin B6, hạt óc chó để tăng sản xuất keratin, giảm gãy rụng. Chất béo lành mạnh trong loại hạt này còn giúp tóc bóng mượt hơn.

Những thực phẩm giàu vitamin nhóm B giúp nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe. Ảnh: Trọng Nghĩa

Rau bina (cải bó xôi) cung cấp folate (B9) và sắt, hỗ trợ sản xuất hồng cầu, tăng cường oxy đến nang tóc. Người có nguy cơ rụng tóc do thiếu máu nên bổ sung rau bina 2-3 bữa mỗi tuần qua các món xào nhẹ, luộc hoặc sinh tố xanh.

Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, lúa mạch có vitamin B1, B2 và B3 tự nhiên, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và cung cấp dưỡng chất ổn định cho nang tóc. Ăn ngũ cốc nguyên hạt thường xuyên cũng có lợi cho tim mạch và hệ tiêu hóa.

Ngoài bổ sung vitamin nhóm B, người bị tóc yếu, dễ gãy rụng nên hạn chế đồ chiên rán, nước ngọt có gas, rượu bia, đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn. Những món ăn này khiến da đầu tiết nhiều dầu, tóc nhanh bết, xỉn màu, cản trở quá trình hấp thu các vi chất quan trọng cho tóc. Bảo vệ tóc trước tác động của ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao từ máy sấy, uốn, duỗi, nhuộm và hóa chất tạo kiểu.

Để mái tóc chắc khỏe, bác sĩ Duy Tùng khuyến nghị mỗi người cần ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng kéo dài. Bổ sung tinh chất như cynatine, horsetail (cỏ đuôi ngựa), pumpkin seed (hạt bí ngô), tinh chất saw palmetto (cây cọ lùn), aged black garlic (tỏi đen), american ginseng (nhân sâm) cũng hỗ bảo vệ và nuôi dưỡng tế bào mầm tóc.

Trọng Nghĩa