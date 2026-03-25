5 món ăn giàu vitamin A tốt cho mắt

Nhu cầu vitamin A mỗi ngày ở trẻ em khoảng 300-600 mcg tùy độ tuổi, trong khi người trưởng thành cần khoảng 700 mcg (nữ) và 900 mcg (nam). Mức tối đa an toàn ở người lớn là khoảng 3.000 mcg mỗi ngày, không nên vượt quá nếu không có chỉ định của bác sĩ.

Vitamin A giúp duy trì sức khỏe giác mạc và tham gia vào quá trình chuyển ánh sáng thành tín hiệu để não bộ nhận diện hình ảnh. Trong các thực phẩm, gan là nguồn giàu vitamin A hàng đầu. Tuy nhiên, do chứa hàm lượng vitamin A rất cao (khoảng 5.620 mcg trong 113 g gan bò), bạn chỉ nên ăn với lượng vừa phải, khoảng một lần mỗi tuần để tránh dư thừa.