5 món ăn giàu kẽm giúp cân bằng nội tiết tố

Hàu, thịt đỏ, hạt bí, ngũ cốc nguyên hạt và trứng giàu kẽm có thể giảm rối loạn nội tiết tố, hỗ trợ sinh sản, sức khỏe tuyến giáp.

Kẽm tham gia vào hơn 300 phản ứng enzym, quá trình tổng hợp hormone sinh dục, tuyến giáp và insulin. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết thiếu kẽm có thể gây rối loạn nội tiết tố, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, miễn dịch và chuyển hóa năng lượng. Người trưởng thành cần trung bình 8-11 mg kẽm mỗi ngày. Cơ thể không dự trữ được kẽm nên cần bổ sung thường xuyên qua chế độ ăn uống.

Hàu và hải sản có vỏ có hàm lượng kẽm tự nhiên dồi dào, hỗ trợ duy trì nồng độ testosterone ổn định. Những thực phẩm này dễ chế biến trong bữa ăn hàng ngày.

Thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu chứa nhiều kẽm cùng protein chất lượng cao. Ăn thịt đỏ khoảng 100-150 g mỗi bữa cung cấp năng lượng, hỗ trợ duy trì cân bằng nội tiết nhờ lượng kẽm, sắt và vitamin nhóm B. Người có nguy cơ rối loạn chuyển hóa nên ưu tiên thịt nạc, chế biến bằng cách luộc, hấp hoặc nướng.

Ăn hàu cung cấp một lượng kẽm cho cơ thể. Ảnh: Bùi Thủy

Hạt bí và các loại hạt dinh dưỡng chứa kẽm, chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch. Hạt bí cũng giàu phytosterol - hợp chất thực vật tự nhiên có cấu trúc tương tự cholesterol, giúp giảm nguy cơ phì đại tuyến tiền liệt, hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam giới.

Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, lúa mạch có kẽm thực vật, giàu chất xơ có thể kiểm soát đường huyết và tốt cho đường ruột. Kết hợp ngũ cốc nguyên hạt trong bữa sáng hoặc bữa phụ là cách bổ sung kẽm lành mạnh cho cả nam và nữ.

Trứng, sữa giàu kẽm, vitamin D và choline, hỗ trợ điều hòa chuyển hóa, duy trì hoạt động ổn định của hormone tuyến giáp và insulin. Các sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua cũng bổ sung canxi và probiotic, góp phần cân bằng chuyển hóa trong cơ thể.

Bác sĩ Duy Tùng cho hay phụ nữ thường dễ bị rối loạn nội tiết tố. Phụ nữ có thể bổ sung tinh chất Lepidium meyenii hỗ trợ điều hòa hệ trục vàng não bộ - tuyến yên - buồng trứng, giúp cân bằng ba hormone estrogen, progesterone và testosterone, từ đó giảm rối loạn nội tiết. Với nam giới, các tinh chất tự nhiên như eurycoma longifolia, chiết xuất thông biển Pháp và tinh chất hàu đại dương thúc đẩy cơ thể sản xuất testosterone nội sinh, cải thiện chất lượng tinh trùng và ổn định nitric oxide, góp phần nâng cao sinh lý.

Ngoài bổ sung kẽm từ thực phẩm, mỗi người nên duy trì lối sống khoa học, ngủ đủ giấc, hạn chế stress, tập thể dục thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra nồng độ hormone. Lưu ý không tự ý lạm dụng hormone tăng trưởng, testosterone, estrogen, insulin... hoặc dùng thực phẩm chức năng liều cao khi chưa có chỉ định từ bác sĩ để tránh nguy cơ rối loạn nội tiết và tác dụng phụ ngoài ý muốn.

Trọng Nghĩa