5 lý do nên thêm cà rốt vào bữa ăn hằng ngày

Cà rốt giàu beta-carotene, chất xơ, chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ mắt, tim mạch, hệ miễn dịch và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết ăn 1-2 củ cà rốt mỗi ngày hoặc xen kẽ 4-5 lần mỗi tuần giúp cơ thể tích lũy chất chống oxy hóa và vitamin A dưới dạng dự trữ, bảo vệ sức khỏe.

Bảo vệ thị lực

Cà rốt tốt cho mắt nhờ hàm lượng beta-carotene. Đây là tiền chất của vitamin A tham gia vào quá trình hình thành sắc tố võng mạc, giúp nhìn rõ trong điều kiện thiếu sáng. Thiếu vitamin A lâu dài dễ gây khô mắt, quáng gà. Ngoài ra, lutein và zeaxanthin trong cà rốt bảo vệ võng mạc khỏi ánh sáng xanh và quá trình oxy hóa - hai yếu tố góp phần gây thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Tăng cường miễn dịch, chống viêm

Vitamin A, C, polyphenol trong cà rốt hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch, tăng khả năng chống lại nhiễm trùng. Cà rốt chứa hợp chất thực vật falcarinol có tác dụng chống viêm, giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Các chất chống oxy hóa trung hòa gốc tự do, giảm stress oxy hóa - nguyên nhân thúc đẩy lão hóa, bệnh mạn tính.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Chất xơ hòa tan lẫn không hòa tan trong cà rốt có tác dụng điều hòa nhu động ruột, phòng táo bón, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Chất xơ còn giúp giảm thời gian chất độc hại lưu lại trong đại tràng, từ đó hỗ trợ phòng ung thư đại trực tràng. Hệ vi sinh đường ruột cân bằng còn liên quan đến miễn dịch tốt, tâm trạng ổn định, trao đổi chất khỏe mạnh.

Cà rốt là thực phẩm dễ chế biến, giàu chất dinh dưỡng. Ảnh được tạo bởi AI

Hỗ trợ tim mạch, giảm cholesterol

Chất xơ pectin trong cà rốt có thể gắn kết cholesterol và đào thải ra ngoài qua hệ tiêu hóa, từ đó giúp giảm cholesterol xấu (LDL). Kali trong cà rốt hỗ trợ cân bằng huyết áp, giảm gánh nặng cho tim. Các chất chống oxy hóa như beta-carotene và lutein còn bảo vệ thành mạch, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, yếu tố dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Kết hợp với một số hoạt chất hỗ trợ như GDL-5 chiết xuất từ phấn mía Nam Mỹ có thể tăng thêm hiệu quả kiểm soát mỡ máu và bảo vệ mạch máu, từ đó giảm nguy cơ biến chứng tim mạch về lâu dài.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng, làm đẹp da

Cà rốt ít calo, giàu nước và chất xơ nên tạo cảm giác no nhanh, giảm thèm ăn vặt hay đồ ngọt, hỗ trợ giảm cân lành mạnh. Vitamin A, C, các chất chống oxy hóa giúp da sáng, hỗ trợ sản sinh collagen, làm chậm quá trình lão hóa. Thêm cà rốt vào bữa ăn mỗi ngày giúp cơ thể nạp nhiều dưỡng chất, không tăng năng lượng quá nhiều.

Bác sĩ Duy Tùng khuyến cáo người bị vàng da tăng bilirubin, tiểu đường, dị ứng họ hoa tán hoặc thiếu máu, thiếu sắt nặng nên hạn chế dùng cà rốt. Trẻ dưới một tuổi không nên uống nước ép quá đặc. Người lớn tránh ăn quá 300 g mỗi ngày để không dư thừa beta-carotene gây vàng da. Người có bệnh nền hoặc cần điều chỉnh chế độ ăn nên khám chuyên khoa dinh dưỡng để được bác sĩ tư vấn khẩu phần phù hợp và an toàn.

Trọng Nghĩa