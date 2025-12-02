5 lý do nên ăn bí đỏ thường xuyên

Bí đỏ giàu beta-carotene, vitamin C, kali, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho mắt, tim mạch và chuyển hóa năng lượng.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết ăn bí đỏ 3-4 lần mỗi tuần bổ sung lượng vitamin A dự trữ cho cơ thể, tăng sức đề kháng và chuyển hóa nhờ hàm lượng chất xơ, tinh bột tiêu hóa chậm.

Tăng sức đề kháng

Bí đỏ cung cấp lượng vitamin C đáng kể, hỗ trợ sản xuất bạch cầu, tăng khả năng chống nhiễm khuẩn. Các hợp chất chống oxy hóa trong bí đỏ như alpha-carotene, beta-carotene và zeaxanthin giúp cơ thể giảm stress oxy hóa, có thể bảo vệ tế bào trước tác nhân gây viêm. Điều này hữu ích vào thời điểm giao mùa hoặc khi cơ thể suy nhược sau mắc bệnh.

Giúp mắt sáng khỏe

Bí đỏ chứa lượng beta-carotene cao, được cơ thể chuyển thành vitamin A giúp mắt điều tiết tốt trong điều kiện thiếu sáng. Thực phẩm này giàu lutein và zeaxanthin tự nhiên - hai chất giúp giảm tổn thương võng mạc do ánh sáng xanh từ màn hình, phù hợp cho người dùng máy tính nhiều giờ mỗi ngày. Nhóm carotenoid này còn góp phần làm chậm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Bí đỏ chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Kiểm soát đường huyết

Bí đỏ chứa tinh bột nhưng có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ hòa tan, làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Chiết xuất polysaccharide trong bí đỏ còn có khả năng hỗ trợ hoạt động của insulin, ổn định đường huyết sau ăn. Nhờ vậy, bí đỏ phù hợp cho người tiền tiểu đường hoặc người muốn giữ đường huyết ổn định trong ngày. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên góp phần điều hòa mỡ máu và hỗ trợ kiểm soát biến chứng tim mạch do tiểu đường.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bí đỏ giàu kali giúp điều hòa huyết áp, cân bằng dịch, giảm gánh nặng cho tim. Khác với nhiều loại rau củ khác, bí đỏ chứa lượng kali tương đương chuối nhưng lại ít đường và ít calo hơn. Các chất chống oxy hóa còn làm giảm viêm ở thành mạch, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm nguy cơ biến chứng tim mạch lâu dài.

Giảm cân, làm đẹp da

Bí đỏ ít calo, giàu nước chất xơ nên tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát cân nặng lành mạnh. Nhờ chứa vitamin C, bí đỏ giúp tổng hợp collagen, cải thiện độ đàn hồi da. Beta-carotene có thể bảo vệ da trước tác hại của nắng và ô nhiễm, giúp da sáng và đều màu hơn theo thời gian.

Bác sĩ Duy Tùng lưu ý người tiểu đường nên ăn lượng vừa phải và tránh chế biến với đường, sữa đặc hoặc cốt dừa. Người bị rối loạn tiêu hóa cấp tính có thể hạn chế vì hàm lượng chất xơ cao. Người mắc bệnh nền mạn tính, tiểu đường, béo phì, rối loạn lipid máu, trẻ em chậm tăng cân hoặc người có nhu cầu điều chỉnh khẩu phần theo mục tiêu sức khỏe nên đến khám chuyên khoa dinh dưỡng để được bác sĩ xây dựng thực đơn phù hợp.

Trọng Nghĩa