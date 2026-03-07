5 lý do không nên bỏ bữa sáng

Ăn bữa sáng bổ dưỡng giúp tăng cường trao đổi chất, chức năng nhận thức, hỗ trợ quản lý cân nặng và cải thiện tâm trạng.

Bữa sáng thường được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhịp sống bận rộn, một số người có thói quen bỏ qua bữa ăn này. Dưới đây là những lý do nên ăn sáng đầy đủ.

Cung cấp năng lượng, thúc đẩy trao đổi chất

Ăn sáng giúp khởi động quá trình trao đổi chất, thúc đẩy cơ thể đốt cháy calo suốt cả ngày. Khi bỏ ăn, cơ thể sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng, làm chậm quá trình đổi chất. Điều này khiến việc kiểm soát năng lượng khó khăn, cơ thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi giữa buổi sáng.

Cải thiện chức năng nhận thức

Một bữa sáng cân bằng dinh dưỡng có thể tăng cường chức năng não bộ, cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung. Não bộ cần một lượng glucose ổn định. Bỏ bữa dẫn đến suy nghĩ chậm chạp, khó tập trung công việc, học tập.

Hấp thụ chất dinh dưỡng

Ăn bữa sáng giúp bổ sung những chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể cần để duy trì sức khỏe. Nhiều thực phẩm ăn sáng như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, sản phẩm từ sữa giàu chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất béo...

Giảm căng thẳng

Bắt đầu ngày mới với bữa ăn bổ dưỡng có tác động tích cực đến tâm trạng, giảm mức độ căng thẳng. Cảm giác đói, lượng đường trong máu thấp gây cáu kỉnh, lo lắng, thay đổi tâm trạng. Ăn sáng hỗ trợ ổn định đường huyết, cung cấp năng lượng đều đặn, bền vững.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Bỏ bữa sáng trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạn tính cao hơn, bao gồm tiểu đường type 2, bệnh tim, hội chứng chuyển hóa.

Bữa sáng lý tưởng nên ăn trước 8h30 hoặc sau khi thức dậy 30-60 phút, cung cấp 300-500 kcal, đủ 4 nhóm chất (bột đường, đạm, chất béo, vitamin) để giữ đường huyết ổn định, kiểm soát cân nặng. Ưu tiên ăn sáng tại nhà, ăn các món giàu protein, chất xơ như trứng, sữa chua Hy Lạp, bánh mì nguyên cám, trái cây...

Lê Nguyễn (Theo Times of India)