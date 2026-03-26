5 lựa chọn thực phẩm giúp phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ

Bổ sung các loại hạt và cá để cung cấp chất béo lành mạnh, ưu tiên thực phẩm nguyên chất và hạn chế món ăn chế biến sẵn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Ăn nhiều rau củ quả

Ăn đa dạng rau củ quả giúp bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thực phẩm nhiều màu sắc còn có thể bảo vệ cơ thể khỏi căng thẳng oxy hóa và các bệnh tật. Rau xanh như rau bina, bông cải xanh chứa hợp chất hỗ trợ chống ung thư. Thực phẩm màu đỏ như dâu tây, cà chua tốt cho sức khỏe tim mạch. Rau củ màu cam như cà rốt giàu vitamin A, các loại khoáng chất cần thiết cho hệ miễn dịch và mắt.

Bổ sung thực phẩm chống viêm

Viêm mạn tính là nguyên nhân gây nhiều bệnh như viêm khớp, bệnh tim. Bổ sung nghệ, gừng, tỏi và rau lá xanh vào chế độ ăn uống có thể giảm viêm nhờ các hợp chất tự nhiên như curcumin, gingerol, allicin và vitamin. Dùng nghệ cùng với tiêu đen giúp cơ thể tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

Chọn thực phẩm tươi sống thay vì chế biến sẵn

Thực phẩm nguyên chất giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa, ổn định năng lượng. Những thực phẩm này còn hỗ trợ gan thải độc và ngăn ngừa mỡ gan.

Bạn có thể bổ sung ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, lúa mì, lúa mạch hay kê để hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng. Các loại đậu, hạnh nhân, hạt óc chó, hạt lanh và hạt chia là những lựa chọn lành mạnh giúp tăng cường sức khỏe não bộ và tim mạch.

Ăn thực phẩm lên men có lợi cho đường ruột

Sức khỏe đường ruột quyết định sức khỏe tổng thể, từ thể chất đến tinh thần. Đường ruột phân giải thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng, hỗ trợ nhiều chức năng của cơ thể. Mỗi người nên ưu tiên thực phẩm lên men như sữa chua, kim chi, dưa cải bắp để tăng vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Ưu tiên món chứa chất béo lành mạnh

Cơ thể cần chất béo có lợi như chất béo không bão hòa và omega-3 để duy trì cấu trúc tế bào, sản xuất hormone, hấp thụ vitamin A, D, E, K, bảo vệ tim, hỗ trợ chức năng não bộ. Các thực phẩm giàu chất béo tốt gồm hạt lanh, quả óc chó, cá béo và bơ. Nên hạn chế chất béo chuyển hóa thường có trong đồ chiên rán, thức ăn nhanh và bánh kẹo công nghiệp, vì chúng có thể làm tăng mỡ máu và tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)