5 lợi ích của vitamin C với sức khỏe

Vitamin C tan trong nước, là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào, hỗ trợ chữa lành vết thương, duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), lượng vitamin C cần thiết cho nam giới trưởng thành là 90 mg, nữ giới khoảng 75 mg, người đang mang thai nên có 85 mg mỗi ngày. Dưới đây là những vai trò của loại vitamin này với cơ thể.

Chống lại tổn thương tế bào và bệnh tật

Vitamin C là chất chống oxy hóa có trong một số loại thực phẩm. Nhiệm vụ chính của chất chống oxy hóa là bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại cho tế bào, stress oxy hóa, làm tăng các dấu hiệu lão hóa. Sự tích tụ các gốc tự do có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư, viêm khớp. Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương liên quan đến gốc tự do.

Tốt cho mắt

Chất chống oxy hóa này có tác dụng ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể và làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD), thường ảnh hưởng tới người từ 60 tuổi trở lên. Quá trình tiến triển AMD thường rất chậm, khiến cho người bệnh khó nhận ra sự thay đổi của thị lực.

Cải thiện hấp thụ sắt

Một số loại thực phẩm từ thực vật như đậu, quả hạch, khoai tây, rau bina chứa sắt không phải heme. Loại sắt này chiếm khoảng 90% trong một khẩu phần ăn bình thường nhưng tỷ lệ hấp thu thấp. Sắt heme có giá trị sinh học cao, chỉ có trong thực phẩm có nguồn gốc từ động vật.

Ăn thực phẩm giàu vitamin C có tác dụng tăng cường hấp thu sắt. Chất này giữ sắt không phải heme và lưu trữ ở dạng mà cơ thể dễ dàng hấp thu. Ví dụ bạn ăn một đĩa salad rau bina với dâu tây. Rau bina có sắt không heme, trong khi dâu tây giàu vitamin C. Cả hai đều tốt cho sức khỏe khi ăn riêng, nhưng khi kết hợp thì vitamin C thúc đẩy cơ thể hấp thụ nhiều sắt hơn từ rau bina.

Chữa lành vết thương

Vitamin C thúc đẩy sự phát triển của collagen, là một phần quan trọng trong quá trình chữa lành của cơ thể. Collagen là loại protein giúp làn da trông trẻ trung, chữa lành vết thương thông qua việc kích hoạt các tế bào viêm. Nếu cơ thể không có đủ collagen, các động mạch có thể kém linh hoạt, dẫn đến xơ vữa động mạch, đau tim, đột quỵ.

Quả có múi, quả mọng như dâu tây, mâm xôi, việt quất với hương vị thơm ngon, giàu vitamin C. Những loại thực phẩm này cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ chống lại tổn thương da do tia cực tím gây ra.

Thúc đẩy làn da khỏe mạnh

Nhiều loại kem dưỡng da có thành phần vitamin C, mang lại nhiều lợi ích cho sắc đẹp. Chúng giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa, giảm quầng thâm dưới mắt, thậm chí tăng cường hiệu quả của kem chống nắng.

Lê Nguyễn (Theo Cleveland Clinic)