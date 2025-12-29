5 lợi ích của cá biển với não bộ

Cá biển giàu omega-3, protein, vitamin D, iốt, selen, giúp nuôi dưỡng tế bào não, tăng khả năng tập trung và hỗ trợ dẫn truyền thần kinh.

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên người trưởng thành, trẻ em và người cao tuổi nên ăn cá biển ít nhất 2-3 bữa mỗi tuần. Thực phẩm này giúp nuôi dưỡng não bộ, hỗ trợ phát triển trí não và phòng suy giảm nhận thức, các bệnh thần kinh theo tuổi tác.

Cải thiện trí nhớ

Cá biển, nhất là các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi, chứa nhiều DHA - thành phần cấu trúc quan trọng của tế bào não và võng mạc. DHA giúp tăng tính linh hoạt của màng tế bào thần kinh, cải thiện khả năng dẫn truyền tín hiệu, từ đó hỗ trợ trí nhớ, khả năng học tập và xử lý thông tin. Bổ sung đủ DHA có lợi cho trẻ em trong giai đoạn phát triển não bộ và người trưởng thành thường xuyên lao động trí óc.

Giảm nguy cơ suy giảm nhận thức

Omega-3 trong cá biển có tác dụng chống viêm, giảm stress oxy hóa tại mô não - những yếu tố liên quan đến quá trình thoái hóa thần kinh. Duy trì thói quen ăn cá biển đều đặn có thể làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer ở người cao tuổi, đồng thời hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh trước tác động của lão hóa.

Hỗ trợ tâm trạng và sức khỏe tinh thần

Omega-3, đặc biệt là EPA, có liên quan đến điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine. Do đó, cá biển chứa omega-3 có tác dụng cải thiện tâm trạng, giảm nguy cơ trầm cảm, lo âu và căng thẳng kéo dài. Người thường xuyên ăn cá có xu hướng ổn định tinh thần, ngủ tốt hơn và ít rối loạn cảm xúc hơn.

Tăng tập trung

Protein chất lượng cao và vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12, trong cá biển giúp nuôi dưỡng hệ thần kinh và hình thành bao myelin bảo vệ sợi thần kinh. Nhờ đó, não hoạt động hiệu quả, tăng tập trung và giảm mệt mỏi tinh thần, đặc biệt ở người làm việc trí óc hoặc học tập cường độ cao.

Cá biển là nguồn dinh dưỡng quan trọng giúp nuôi dưỡng và bảo vệ não bộ. Ảnh: Trọng Nghĩa

Hỗ trợ phát triển não bộ thai nhi và trẻ nhỏ

DHA và iốt trong cá biển đóng vai trò then chốt đối với sự hình thành và phát triển não bộ của thai nhi và trẻ nhỏ. Phụ nữ mang thai và cho con bú bổ sung cá biển đúng cách giúp trẻ phát triển trí tuệ, thị giác và khả năng ngôn ngữ tốt hơn. Tuy nhiên, cần lựa chọn cá ít nguy cơ nhiễm thủy ngân như cá hồi, cá mòi, cá trích, cá cơm.

Bác sĩ Yến Thủy lưu ý nên ưu tiên cá biển tươi, chế biến bằng cách hấp, luộc, kho nhạt hoặc áp chảo ít dầu, hạn chế chiên ngập dầu hoặc tẩm ướp mặn. Người mắc bệnh lý nền như gout, rối loạn mỡ máu hoặc đang dùng thuốc cần trao đổi với bác sĩ về lượng cá phù hợp. Bổ sung các sản phẩm chứa các hoạt chất thiên nhiên từ blueberry (việt quất), ginkgo biloba (bạch quả) cũng hỗ trợ điều hòa máu não, tăng cường dưỡng chất, oxy lên não, nhờ đó não hoạt động tốt hơn, giảm đau đầu và mất ngủ.

Ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và kiểm soát stress là yếu tố quan trọng giúp não bộ khỏe mạnh lâu dài. Những người thường xuyên mất ngủ, đau đầu, giảm trí nhớ, khó tập trung hoặc thay đổi tâm trạng kéo dài nên khám tại chuyên khoa thần kinh.

Trọng Nghĩa