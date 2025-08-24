5 loại ung thư có thể xảy ra ở người trẻ tuổi

Ung thư vú, tuyến giáp, u lympho ngày càng trẻ hóa, có thể xảy ra ở người dưới 30 tuổi do yếu tố di truyền hoặc lối sống, ô nhiễm môi trường.

BS.CKII Ngô Trường Sơn, Phó khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thông tin trên, thêm rằng nhận biết sớm các dấu hiệu ung thư có thể xảy ra ở người trẻ giúp tăng cơ hội điều trị thành công.

Ung thư vú

Ung thư vú thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi, nhưng vẫn có thể xảy ra trước 30 tuổi. Theo bác sĩ Sơn, triển vọng điều trị ở người trẻ thường tốt hơn so với nhóm lớn tuổi khi được chẩn đoán cùng thời điểm.

Dấu hiệu bệnh phổ biến gồm xuất hiện khối u hoặc cục cứng ở vú, da vú dày lên, thay đổi ở nhũ hoa hoặc tiết dịch. Phụ nữ trẻ có nguy cơ cao gặp phải các khối u lành tính. Tuy nhiên, khi phát hiện bất thường ở ngực, hãy đi khám để kiểm tra, loại trừ nguy cơ ung thư.

U lympho

U lympho là một loại ung thư xuất phát từ các tế bào miễn dịch, ảnh hưởng đến hạch bạch huyết, amidan, tuyến ức, tủy xương. Dấu hiệu nhận biết bao gồm sụt cân không rõ nguyên nhân, sốt, đổ mồ hôi, mệt mỏi, xuất hiện các hạch bạch huyết sưng dưới da ở cổ, nách hoặc bẹn.

U lympho được chia làm hai loại lympho Hodgkin và u lympho không Hodgkin. Trong đó, u lympho Hodgkin thường gặp nhất ở nhóm tuổi 15-40, đặc biệt là người ở độ tuổi 20. U lympho không Hodgkin ít gặp hơn nhưng có xu hướng phát triển nhanh ở người trẻ. Tỷ lệ đáp ứng điều trị ung thư ở người trẻ tốt hơn so với người lớn tuổi.

Bác sĩ Sơn tư vấn cho người bệnh về tầm soát ung thư. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

U hắc tố

U hắc tố là một loại ung thư da phổ biến ở người trẻ, nhất là phụ nữ dưới 30 tuổi. Đây là loại ung thư có yếu tố di truyền, có thể xảy ra sớm trong gia đình. Triệu chứng gồm xuất hiện của một đốm mới trên da hoặc thay đổi bất thường về kích thước, hình dạng, màu sắc của các đốm hiện có. Nếu phát hiện sớm, u hắc tố có khả năng chữa khỏi cao. Bệnh để lâu có thể phát triển và lan rộng nhanh chóng, gây khó khăn trong điều trị.

Ung thư mô mềm và xương (sarcoma)

Sarcoma là một nhóm ung thư ảnh hưởng đến mô liên kết như cơ, xương và tế bào mỡ. Bệnh có hai loại chính là sarcoma mô mềm và sarcoma xương. Sarcoma mô mềm có thể phát triển ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, phổ biến ở cánh tay và chân. Một dạng đặc biệt là rhabdomyosarcoma, chủ yếu gặp ở trẻ em dưới 10 tuổi nhưng vẫn có thể xuất hiện ở thanh thiếu niên và người trẻ.

Sarcoma xương phổ biến ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi. Các dấu hiệu bao gồm đau xương tăng lên vào ban đêm hoặc khi hoạt động, sưng vùng xung quanh xương. U xương thường xuất hiện ở xương chân, xương cánh tay, xương chậu hoặc xương sườn.

Ung thư tuyến giáp

Ung thư tuyến giáp có tỷ lệ mắc cao hơn ở phụ nữ và thường xuất hiện sớm hơn so với các loại ung thư khác. Triệu chứng phổ biến là khối u ở cổ, có thể kèm theo đau, sưng, khó thở, khó nuốt hoặc thay đổi giọng nói. Hầu hết các khối u tuyến giáp không phải là ung thư, tuy nhiên, người bệnh nên kiểm tra để loại trừ nguy cơ. Bệnh được điều trị sớm có khả năng chữa khỏi cao.

Hoài Phạm