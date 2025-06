5 loại trái cây tốt cho người thận yếu

Người bệnh thận có thể ăn táo vì giàu chất xơ hòa tan pectin giúp giảm cholesterol, trái cây ít kali và phốt pho như việt quất, dây tây.

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người mắc bệnh thận mạn tính cần kiểm soát lượng kali, natri, phốt pho để giảm gánh nặng lọc thải cho thận. Người bệnh nên ưu tiên trái cây giàu chất chống oxy hóa và chất xơ.

Táo không chứa natri, có khoảng 158 mg kali, 10 mg phốt pho trong một quả. Táo giàu chất xơ hòa tan pectin giúp giảm cholesterol, ổn định đường huyết, hỗ trợ kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây tổn thương thận.

Việt quất chứa lượng lớn vitamin C, chất xơ, anthocyanin - hợp chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương do gốc tự do. 50 g việt quất có 65 mg kali, 4 mg natri và 7 mg phốt pho, phù hợp cho thực đơn người bệnh thận.

Dâu tây cung cấp nhiều anthocyanin, vitamin C và mangan - các dưỡng chất giúp tăng cường miễn dịch, chống viêm, hỗ trợ chức năng lọc của thận. Khoảng 5 trái dâu tây tươi (50 g) chỉ chứa 1 mg natri, 120 mg kali và 13 mg phốt pho, có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Dâu tây chứa vitamin C và nhiều dưỡng chất giúp tăng sức đề kháng, giảm viêm và hỗ trợ thận khỏe mạnh. Ảnh: Phượng Thy

Cherry giàu hợp chất phytochemical và các chất chống oxy hóa có khả năng chống viêm, trung hòa gốc tự do, hỗ trợ bảo vệ tế bào. Với hàm lượng kali, natri và phốt pho ở mức thấp, cherry là lựa chọn phù hợp để người mắc bệnh thận bổ sung vào thực đơn hằng ngày an toàn và ngon miệng.

Lê có vị ngọt dịu, nhiều nước, dễ tiêu hóa và phù hợp với người bệnh thận nhờ hàm lượng kali và phốt pho thấp. 100 g lê chín chứa khoảng 119 mg kali, ít natri, phốt pho - mức an toàn cho người cần kiểm soát điện giải. Lê cũng chứa chất xơ hòa tan như pectin, vitamin C và các chất chống oxy hóa, góp phần cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ tim mạch, bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra.

Bác sĩ Yến Thủy khuyên người bệnh thận cần tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt để giảm áp lực lên chức năng lọc thải của thận. Nên hạn chế thực phẩm giàu kali như chuối, cam, xoài chín, khoai lang, bơ, giảm tối đa lượng muối và gia vị đậm, tránh sử dụng thực phẩm chế biến sẵn hoặc các món kho, rim quá mặn. Người bệnh chia nhỏ khẩu phần thành nhiều bữa trong ngày để hệ tiêu hóa, thận không phải làm việc quá sức sau mỗi bữa ăn lớn. Đảm bảo cung cấp đủ nước tùy theo chỉ định từng giai đoạn bệnh, tránh uống quá nhiều gây phù nề hoặc quá ít làm tăng nguy cơ mất nước, tổn thương thận.

Người bệnh nên đi khám định kỳ để theo dõi chức năng lọc của thận cũng như các chỉ số điện giải trong máu. Tùy theo giai đoạn bệnh, kết quả xét nghiệm, bác sĩ tư vấn loại trái cây phù hợp, hướng dẫn liều lượng cụ thể cho từng cá nhân, giúp kiểm soát hiệu quả các chỉ số kali, natri, phốt pho trong máu.

Phương Phạm