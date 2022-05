5 loại trái cây giúp giảm cholesterol

Cam, dưa hấu, táo, mận khô và các loại quả mọng có thể giúp kiểm soát cholesterol lành mạnh trong cơ thể.

Các yếu tố nguy cơ gồm huyết áp cao, tiểu đường, cholesterol cao, hút thuốc lá có thể làm tăng khả năng mắc bệnh tim và các biến chứng liên quan. Do đó, duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục, bỏ hút thuốc, hạn chế uống rượu và cố gắng giảm căng thẳng có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh tim và các yếu tố nguy cơ. Dưới đây là 5 loại hoa quả giúp giảm cholesterol.

Cam

Cam không chỉ làm tăng khả năng miễn dịch mà còn tốt cho sức khỏe tim mạch. Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, đồng thời là tác giả của hai cuốn sách The First Time Mom's Pregnancy Cookbook và Fueling Male Fertility, cho biết, cam là một loại trái cây chứa các chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe tim mạch mà không cần thêm đường. Các nghiên cứu phát hiện những người trưởng thành uống nước cam có mức cholesterol toàn phần và LDL (cholesterol xấu) thấp hơn đáng kể so với nhóm đối chứng. Do đó, cam có thể giúp hỗ trợ kiểm soát mức cholesterol lành mạnh.

Chất dinh dưỡng trong cam có thể giúp giảm cholesterol. Ảnh: Freepik

Dưa hấu

Dưa hấu là một loại trái cây giải nhiệt mùa hè, cũng có thể hữu ích đối với việc giảm cholesterol. Theo chuyên gia dinh dưỡng Manaker, dưa hấu tự nhiên có chứa lycopene, một loại carotenoid được chứng minh có tác dụng quét các gốc tự do, giúp ngăn ngừa mức cholesterol tăng cao.

Mận khô

Các dữ liệu gần đây chỉ ra rằng tiêu thụ 50 gram mận khô hàng ngày làm tăng đáng kể HDL (cholesterol tốt) ở phụ nữ sau mãn kinh, giúp giảm viêm và tăng cường chống oxy hóa.

Mận khô (prunes) có thể giúp kiểm soát cholesterol. Ảnh: Freepik

Táo

Ăn một quả táo mỗi ngày có thể cung cấp cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng hữu ích. Táo chứa rất nhiều pectin, một chất xơ hòa tan có thể liên kết với cholesterol trong hệ tiêu hóa, nơi nó mang cholesterol đến gan để đào thải.

Quả mọng

Một số loại quả mọng bao gồm dâu tây, mâm xôi, việt quất... là nguồn cung cấp hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào. Các loại quả mọng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, do đó nó ngăn ngừa cholesterol xấu LDL bị oxy hóa, giúp cơ thể chống lại tác hại của LDL.

Châu Vũ (Theo Eat This, Not That)