5 loại trà uống thường xuyên có lợi cho sức khỏe

Trà xanh, bạc hà, bồ công anh chứa nhiều chất chống oxy hóa, khoáng chất tốt cho đường ruột, điều chỉnh lượng đường trong máu cân bằng.

Uống trà là thói quen của nhiều người. Chọn những loại trà lành mạnh mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trà bạc hà

Trà bạc hà có vị tươi mát, giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa, làm giảm co thắt cơ và khó chịu ở dạ dày. Bạc hà giúp hơi thở thơm mát, khử đi các mùi hôi do thức ăn. Uống trà bạc hà thường xuyên còn hỗ trợ hệ miễn dịch, kháng khuẩn vì góp phần đẩy lùi các triệu chứng khó chịu do cảm cúm, cảm lạnh. Loại trà này không chứa caffein nên không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Trà xanh

Các hợp chất chống viêm trong trà xanh như EGCG có tác dụng làm giãn và giảm viêm mạch máu. Trà này cũng chứa caffein, L-theanine - một loại axit amin ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng, giảm căng thẳng, tăng cường sản xuất dopamine và serotonin. Trà xanh hỗ trợ phòng ngừa bệnh tiểu đường type 2 bằng cách điều chỉnh lượng đường trong máu, cải thiện tình trạng kháng insulin.

Caffein và catechin trong trà xanh có thể tăng tốc độ trao đổi chất, đốt cháy chất béo. Nhờ đó người uống có thể duy trì cân nặng chuẩn, vóc dáng cân đối. Tuy nhiên, uống quá nhiều, tức hơn 8 tách mỗi ngày, có thể gây ra tác dụng phụ do hấp thụ quá nhiều caffein như chóng mặt, mất ngủ, nhịp tim nhanh, mất nước, đi tiểu thường xuyên, bồn chồn.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc lành tính, giàu chất chống oxy hóa, hạn chế nguy cơ phát triển bệnh tim và ung thư. Dùng trà hoa cúc ấm, lượng phù hợp với thể trạng có thể cải thiện triệu chứng cảm lạnh, thư giãn, bớt sưng viêm. Hoa cúc còn nâng cao chất lượng giấc ngủ nhờ hàm lượng apigenin, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đau bụng kinh.

Đặc tính kháng khuẩn của loại trà này bảo vệ sức khỏe đường ruột, hỗ trợ điều trị một số vấn đề tiêu hóa. Người có tiền sử dị ứng phấn hoa, dị ứng với các thành phần của hoa cúc, trẻ sơ sinh không nên dùng trà vì có thể gây ngộ độc.

Trà gừng

Trà gừng có mùi thơm, vị cay, giảm cảm giác buồn nôn do ốm nghén, say tàu xe... Uống trà gừng hàng ngày cũng kích thích hệ tiêu hóa, tăng cường khả năng trao đổi chất, chống đầy hơi và táo bón, cải thiện tiêu chảy, hữu ích với người bệnh viêm tá tràng. Đồ uống này có tác dụng giữ ấm cơ thể, giảm nghẹt mũi. Bạn có thể tự pha trà gừng tại nhà với nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm như mật ong, chanh...

Trà bồ công anh

Trà bồ công anh giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, hỗ trợ thải độc, có lợi cho gan, kích thích tiêu hóa và giảm viêm trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa mạnh có khả năng chống lại stress oxy hóa, cải thiện sức khỏe tổng thể.

Lê Nguyễn (Theo Health)