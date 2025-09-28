5 loại trà giúp giảm ho tự nhiên

Trà rễ cam thảo được sử dụng trong y học Trung Quốc, góp phần ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và virus. Cam thảo chứa flavonoid có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm giúp giảm tần suất ho.
Trà bạc hà có thể kiểm soát cơn ho nhờ tác dụng giảm viêm, ấm họng. Bạc hà có đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, thông mũi xoang, nhờ đó người bệnh bớt nghẹt mũi, dễ thở hơn.
Trà gừng có thể làm loãng đờm và sạch phổi, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Chiết xuất gừng làm dịu cổ họng, bớt ho. Bạn có thể mua trà gừng pha sẵn hoặc tự pha bằng cách cho gừng tươi vào nước sôi khoảng 15 phút. Không nên dùng quá nhiều gừng có thể gây khó chịu dạ dày, tiêu chảy hoặc ợ nóng.
Trà mật ong chứa chất kháng viêm, làm dịu cơn đau rát và kích ứng ở cổ họng. Uống mật ong trong tối đa ba ngày vào sáng sớm và tối trước khi ngủ có thể giảm ho. Lưu ý không nên cho trẻ em dưới một tuổi dùng mật ong.
Để pha trà mật ong không ảnh hưởng đến giấc ngủ, nên chọn trà thảo mộc thay vì trà xanh chứa caffein, cho 1-2 thìa mật ong khi nước còn ấm và thưởng thức.
Trà cơm cháy có đặc tính kháng viêm giúp giảm ho. Nó cũng có thể tăng cường miễn dịch để chống lại cảm lạnh nhanh hơn. Hơi ấm từ trà giúp dịu các mô bị viêm trong cổ họng. Đồ uống ấm cũng có thể hoạt động như chất long đờm tự nhiên, làm loãng và sạch đờm.
Anh Chi (Theo Very Well Health)
Ảnh: Bảo Bảo, Anh Chi, AI