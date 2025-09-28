5 loại trà giúp giảm ho tự nhiên

Trà mật ong chứa chất kháng viêm, làm dịu cơn đau rát và kích ứng ở cổ họng. Uống mật ong trong tối đa ba ngày vào sáng sớm và tối trước khi ngủ có thể giảm ho. Lưu ý không nên cho trẻ em dưới một tuổi dùng mật ong.

Để pha trà mật ong không ảnh hưởng đến giấc ngủ, nên chọn trà thảo mộc thay vì trà xanh chứa caffein, cho 1-2 thìa mật ong khi nước còn ấm và thưởng thức.